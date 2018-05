Dalija Orešković: Objavljeni mailovi izuzetno kompromitiraju Plenkovića

Screenshot: HRT



ODVJETNICA i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković komentirala je na HRT-u Aferu Hotmail.



Rekla je kako smatra da Afera Hotmail nije završena te da se njome trebaju pozabaviti nadležna tijela, prije svega DORH i USKOK, radi utvrđivanja elemenata kaznene odgovornosti sudionika ove velike afere.



"Podaci izuzetno kompromitiraju premijera"



Poručila je kako ona smatra da u Aferi Hotmail ima elemenata kaznene odgovornosti.



"U svakom slučaju ima dovoljno razloga da se to preispita. Važno je, među ostalim, i za uspostavu nekakvih demokratskih standarda u društvu. I kada uistinu ne bi ništa bilo sporno, mora se očekivati od nadležnih tijela da to jasno i nedvosmisleno kažu i obrazlože zašto ništa nije sporno", rekla je Orešković.



Upitana je i u kojoj mjeri objavljeni podaci kompromitiraju premijera.



"Po mom osobnom stavu, izuzetno, to sam već nekoliko puta naglasila", rekla je Orešković.



"Ovdje se ne radi o moralnoj panici, radi se o temeljnim načelima jednog demokratskog pristojno uređenog pravnog sustava. Iz objavljenih mailova proizlazi da je predsjednik vlade znao tko su osobe koje predlažu normativna rješenja. Samo po sebi to ne bi bilo sporno, taj nedostatak transparentnosti u samom početku mogao bi mu se oprostiti ili progledati kroz prste, da nakon toga te iste osobe nisu bile one koje iz jednog novog posebnog zakona ostvaruju osobnu, vrlo visoku imovinsku korist. S obzirom da se sve odvijalo pod jednim blagoslovom i zaštitom premijera, koji u bilo kom trenutku, da su stvarno bili u interesu i fokusu one namjere i ciljevi o kojima premijer govori, a to su zaštita radnih mjesta i očuvanje stabilnosti gospodarstva i financijskog sustava, onda bi se sve što je danas itekako sporno u jednom trenutku objasnilo javnosti - zašto su se procesi odvijali tako kako su se odvijali", dodala je.



Upitana kako vidi novi zaokret u Aferi Hotmail, odnosno da se razgovaralo o privatizaciji HEP-a i vraćanju INA-e, rekla je kako treba rasvijetliti tko o tome govori i kako se u tom procesu postavljaju vlada, pojedini ministri i premijer.



"Ja ću samo postaviti da je određene standarde Povjerenstvo uspostavilo u predmetu koji se odnosio na Tomislava Karamarka, a to je potvrdio i prvostupanjski te drugostupanjski upravni sud. Ako ćemo se držati tih standarda, onda možemo zaključiti kako sve ono što danas znamo proizilazi iz mailova koje je objavio Index. To upućuje na jednu kudikamo težu i ozbiljniju situaciju. To su moji argumenti zašto smatram da se ovim pitanjem trebaju pozabaviti sva nadležna tijela, pa i tijela kaznenog progona i Agencija za nadzor financijskih usluga", dodala je za HRT.