Dalija Orešković: Oni koji u mailovima ne nalaze ništa sporno broje svoje zadnje dane na sceni

DONEDAVNA predsjednica Povjerenstva za sukob interesa Dalija Orešković danas je na svom Facebook profilu komentirala Aferu Hotmail. Ono što je napisala je vrlo zanimljivo. Orešković smatra kako svi koji ne nalaze ništa sporno u mailovima broje svoje zadnje dane na javnoj sceni.

"Između onoga koji bere voćku i onoga koji mu pri tome drži ljestve, nema bitne razlike. To je moja poruka svima koji ovih dana brane ono što je neobranjivo. Ako su objavljene e-mail poruke autentične, svi oni koji u njima ne nalaze baš ništa sporno, i nisu ih u stanju nedvosmisleno osuditi, na javnoj sceni broje svoje zadnje dane. Pa bilo to dva dana, dva mjeseca ili dvije godine, mandat će im trajati kratko, i sumnjam da će se ponoviti", napisala je Orešković.







Ti mailovi su, naravno, sto posto autentični. I to nije nešto što tvrdi (samo) Index - potvrdili su to i Andrej Plenković i Martina Dalić. Doslovno nitko od ljudi koji su spomenuti u mailovima koje je objavio Index ne tvrdi da oni nisu autentični, a da postoji i najmanja sumnja u njihovu autentičnost, Plenković i Dalićka bi to zasigurno i rekli. Ne, njih dvoje tvrde da u tim mailovima zapravo nema ničeg novog i značajnog (što je samo još jedna u nizu laži izrečenih, odnosno napisanih u Dalićkinu obranu).

Orešković: Sve upućuje na elemente kaznenog djela

Orešković smatra da se može dovesti u pitanje vjerodostojnost ministrice Dalić i premijera Andreja Plenkovića, a donekle i ministra financija Zdravka Marića.

"Evidentno je to da su bili upućeni u procese, a neprihvatljivo je to da se u jednoj demokratskoj državi pogoduje privatnoj interesnoj skupini na način da joj se omogući sudjelovanje u izradi zakona od kojeg će sami kasnije izvlačiti vrlo visoku, lukrativnu korist", kazala je Orešković jučer u razgovoru za Tportal.

Drži da je nedopustivo to što se daleko od očiju javnosti donosio Lex Agrokor, ali da su još sramotnije izjave i reakcije Dalić i Plenkovića na ono što mediji propituju.

"To kako premijer pokušava opravdati situaciju je sramotno jer ne možete reći da su oni ovdje štitili gospodarstvo. Cilj nije mogao opravdati sredstva. Problem je postojao i trebalo je naći rješenje, ali ne na tuđi račun te omogućiti povlaštenoj skupini da zaradi. Očito je to jasno svima, osim premijeru", ističe Orešković.

"Institucije se trebaju pozabaviti svime, a težina objavljenih informacija upućuje na to da bi se ovim slučajem prije svega trebao pozabaviti DORH. Ovo se može podvesti pod određene odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa (ZSSI), ali mislim da je to puno manje bitno u odnosu na težinu radnji. Sve upućuje na kaznenopravnu odgovornost, a ima li je, trebaju utvrditi institucije", zaključuje Dalija Orešković.

Podsjetimo, u srijedu je Index krenuo s objavom mailova između potpredsjednice vlade Martine Dalić i predstavnika privatnih brokerskih kuća, odvjetničkih ureda i konzultantskih tvrtki iz kojih je jasno da su oni, iako nisu imali nikakvu formalnu funkciju niti su potpisali ikakav ugovor, sudjelovali u stvaranju Lex Agrokora.

Dakle, skupina ljudi bez ikakvog legitimiteta, koja je bila okupljena oko hotmail adrese Martine Dalić, sudjelovala je u stvaranju važnog zakona. Zanimljivo je i to što su isti ljudi s maila, jednom kad je Lex Agrokor izglasan, u poslovima s Agrokorom zaradili značajan novac.

To je otvorilo cijeli niz pitanja koja se mogu podijeliti u dva osnovna: kolika je politička odgovornost Martine Dalić te postoji li u cijeloj priči kaznena odgovornost. Prva sigurno postoji, a čini se i druga.

