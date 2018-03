Dalija Orešković poslala oštru poruku vladi zbog Josipe Rimac: Ovo vam je zadnji takav pokušaj

Foto: Index/FaH



DALIJA Orešković, donedavna šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, u razgovoru za Index prilično je oštro odgovorila HDZ-ovom ministru Kuščeviću.



Podsjetimo, ministar uprave Lovro Kuščević je danas uoči sjednice vlade izjavio da će na izradi novog zakona o sprječavanju sukoba interesa surađivati Josipa Rimac, njegova državna tajnica koja je bila kažnjena zbog sukoba interesa, i donedavna šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Dalija Orešković.



"Povjerenstvo koje radi izmjene Zakona za sprečavanje sukoba interesa sastavljeno je od široke palete stručnjaka iz Ministarstva financija, Ministarstva uprave i akademske zajednice. Tu je i gospođa Dalija Orešković, i vjerujem da će upravo suradnja gospođe Rimac i gospođe Orešković rezultirati time da ćemo imati dobar prijedlog zakona", rekao je Kuščević.

Da priča bude još bizarnija, na izravan novinarski upit je li normalno da Dalija Orešković, koja je bila predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, treba surađivati s osobom koju je kaznila upravo zbog sukoba interesa, Kuščević ustvrdio kako je to "upravo dobra kombinacija, da gospođa Rimac i gospođa Orešković zajedno rade na izmjeni tog zakona".



Treba napomenuti da je HDZ nedavno u saboru uskratio Orešković povjerenje za novi mandat na čelu Povjerenstva, čime je jasno pokazao koliko vladajuća partija cijeni njezin rad koji je u široj javnosti ocijenjen vrlo dobrim.



Oštar odgovor Dalije Orešković Kuščeviću, ali i ostalim HDZ-ovim ministrima



U razgovoru za Index Dalija Orešković je prvo objasnila kako je sudjelovala u radu više radnih skupina koje su trebale predložiti izmjene zakona o sukobu interesa.



"Dosad sam kao predsjednica Povjerenstva sudjelovala u radu više radnih skupina koje su se bavile izmjenama tog zakona. Prvo sam bila članica radne skupine dok je ministar bio Arsen Bauk. Tu skupinu nije vodio ministar nego njegov pomoćnik Boris Milošević. Sastala se jednom i nikad više. Druga radna skupina, za koju ne znam je li bila i formalno osnovana, bila je u vrijeme ministrice Dubravke Jurline Alibegović (iz Mosta, op.a.). Za vrijeme ministra Kuščevića je osnovana nova radna skupina, koja se također sastala jednom ili dvaput. Naime, u pravilu takve skupine osniva ministar, ali vodi ih netko na razini pomoćnika ministra ili državnog tajnika, pa sam tako kao predsjednica Povjerenstva zajedno s članom Povjerenstva Davorinom Ivanjekom bila članica radne skupine koju je vodila Josipa Rimac (aktualna državna tajnica u Ministarstvu uprave, op.a.). U svim tim radnim skupinama sam sudjelovala s obzirom na obavljanje dužnosti u povjerenstvu, a prestankom mog mandata prestale su i moje obaveze odnosno moja uloga u toj radnoj skupini", ispričala nam je za početak Dalija Orešković.



"Josipa Rimac kao šefica radne skupine za sukob interesa? Kamo sreće da je to jedini gaf HDZ-a"



Nakon toga pitali smo Daliju Orešković o njezinim stavovima prema radnoj skupini za izmjenu zakona o sukobu interesa koju vodi Josipa Rimac, HDZ-ova bivša "kninska kraljica" koju je Povjerenstvo kojim je predsjedavala Orešković proglasilo krivom za sukob interesa.



"Ono što se može smatrati spornim u odnosu na Josipu Rimac se podjednako odnosi i na njezino obavljanje funkcije državne tajnice u Ministarstvu uprave. Ona je dobila ovlasti za vođenje te radne skupine jer je ona državna tajnica kod ministra Kuščevića. To je stvar političkog dojma, kamo sreće za sve nas da je to najveći politički gaf HDZ-a. Naravno, ne bi bilo primjereno da članovi te radne skupine ističu kako Josipa Rimac ne može obnašati funkciju voditeljicu te radne skupine, jer upravo ona obnaša dužnost državne tajnice. Kao odgovorna osoba i profesionalac vi jednostavno ne možete iskazivati svoj osobni stav ili animozitete prema osobi s kojom morate zajedno raditi na nekom projektu, dakle nisam to mogla činiti kao predsjednica Povjerenstva odnosno članica radne skupine", rekla nam je Dalija Orešković.



Bivšu šeficu Povjerenstva za sukob interesa potom smo upitali kako komentira izjavu ministra Lovre Kuščevića prema kojoj bi ona (Dalija Orešković, op.a.) i Josipa Rimac bile "dobra kombinacija" za izradu izmjena zakona o sukobu interesa.



Jasna poruka Kuščeviću i ostalim ministrima: "Nadam se da je ovo zadnji put"



"U nekim normalnim okolnostima ta izjava bi imala sasvim drugačije značenje, ali danas, kada sam shvatila što se događa, onda mogu reći da su to vrlo ružni pokušaji da me se diskreditira u javnosti", rekla nam je Orešković.



"Od prvih jutarnjih izjava iz kojih se mogla iščitati ta poruka, da smo Josipa Rimac i ja u radnoj skupini dobitna kombinacija, iako je s mojim prestankom rada u Povjerenstvu prestala i moja uloga u radnoj skupini, pa do izjava kako mi je upućen poziv da sada, s obzirom na svoje znanje i iskustvo, i dalje sudjelujem u tom procesu, dogodio se nevjerojatan obrat. Naime, ja nikakav službeni poziv ministra Kuščevića nisam ni vidjela ni zaprimila, ali kontekst u kojem je takva izjava izrečena je krajnje neprimjeren. Ja ću na neki drugi način doprinijeti razvoju pravnog područja sukoba interesa, a članovima novog saziva Povjerenstva prepuštam da u okviru te radne skupine pokažu svoje znanje, svoje ideje i svoje vizije. A ministru uprave i svim ostalim ministrima u vladi otvoreno poručujem, sasvim mirno i staloženo: Nadam se da je ovo zadnji pokušaj da me se na ovakav način javno difamira", zaključila je Dalija Orešković u razgovoru za Index.