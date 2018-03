Dan žena diljem svijeta: Od nezapamćenog štrajka u Španjolskoj do maratona u bivšem uporištu ISIS-a

Foto: Hina

OD štrajkova žena u Španjolskoj do ženskog maratona u bivšem uporištu skupine Islamska država u Iraku, brojnim događajima i manifestacijama obilježen je Međunarodni dan žena u svijetu.

Opći štrajk žena u Španjolskoj, bez presedana u toj zemlji, vođen je pred robnim kućama, u prometu, a iz medija su bile odsutne glavne voditeljice. Dva glavna španjolska sindikata UGT i CCOO su pozvala na dvosatni prekid rada kojem je pristupilo 5,3 milijuna ljudi u zemlji, procjenjuje se. Deset drugih sindikata je pozvalo na cjelodnevni štrajk, po uzoru na sličan pokret 1975. na Islandu.

Surova stvarnost Iračanki: "Dosta je maloljetničkih brakova"

Oko 300 žena je sudjelovalo na simboličnom "maratonu" dugom 900 metara na jednoj aveniji Mosula, drugog grada Iraka, koji je u srpnju oduzet džihadistima skupine Islamska država. "Maratonom želimo ženama vratiti njihovo mjesto", rekla je jedna organizatorica, dok su druge nosile transparente koji su podsjetili na surovu stvarnost Iračanki: "Dosta je maloljetničkih brakova", "Prekini šutnju i reci ne", "Imam se pravo slobodno izraziti".

Being a #female #engineer in #Iraq can be tough, but that hasn’t stopped Sara and Wejdan from doing their part to bring #Mosul back to life after #ISIL #InternationalWomensDay #IWD2018 pic.twitter.com/fGYtQZisDc