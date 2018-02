Danas stiže novi snijeg, padat će u većem dijelu Hrvatske

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL



KAKO javlja DHMZ, danas se predvečer u gorju očekuje snijeg koji će tijekom noći početi padati i u većem dijelu unutrašnjosti.



U Lici je u početku moguća kiša koja se smrzava na tlu, a najmanje oborina, uglavnom na granici kiše i snijega, bit će na krajnjem istoku.



Na zapadu i sjeverozapadu zemlje će se cijeli dan zadržati magla i niski oblaci, a na istoku zemlje su moguća i sunčana razdoblja. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Od sredine dana postupan porast naoblake, najprije na Jadranu, uz povremenu kišu, a mogući su i pljuskovi.



Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu će zapuhati jako, prema večeri i olujno jugo, podno Velebita umjerena do jaka bura.



Istok zemlje i središnja Hrvatska



Na istoku zemlje će danas biti djelomice sunčano vrijeme, dok je u jutarnjim satima moguća magla. Temperature će se u jutarnjim satima kretati od -5 do -1 °C. Temperature će se tijekom dana kretati od 4 do 5 °C.



I u središnjoj Hrvatskoj se tijekom dana očekuju slične vremenske prilike, uz iznimku u razlici u temperaturi u popodnevnim satima, jer će se dnevne temperature kretati do maksimalno 2 °C.



Sjeverni Jadran i gorska Hrvatska



Na sjevernom Jadranu danas se očekuje oblačno vrijeme, s kišom koja će padati od sredine dana. Dnevna temperatura kretat će se od 9 do 10 °C.U gorju će pak danas također biti oblačno, dok se krajem dana i u noći na srijedu očekuje snijeg. Temperature će se tijekom dana kretati oko 0 °C.Dalmaciju pak danas očekuje oblačno vrijeme, a moguća je i mjestimična kiša.Temperature će se kretati od 9 do 12 °C.Jug zemlje pak očekuje slično vrijeme, ali ipak sunčanije nego u Dalmaciji, a i dnevne vrijednosti temperature će se kretati do maksimalnih 13 °C. U popodnevnim satima je moguća kiša.U srijedu se uglavnom očekuje oblačno vrijeme uz mjestimični snijeg, u Slavoniji uz kišu i susnježicu.U četvrtak će oborine uglavnom prestati pa će potom biti umjereno ili pretežno oblačno. Temperatura zraka bez veće promjene, samo u Slavoniji u srijedu iznadprosječno toplo, i do 13 °C.Na Jadranu će pak biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, obilnijom u srijedu. Potom više sunčana vremena, a kiša se očekuje rijetko.

Jako i olujno jugo će postupno slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a u petak ponovno na jugo. Nakon tople srijede, od četvrtka malo svježije.