DER SPIEGEL O BLEIBURGU “Komemoracija s kukastim križem i hitlerovskim pozdravom”

SKUP na Bleiburgu Der Spiegel opisuje kao “jedno od najvećih okupljanja neonacista u Europi”, koji u Koruškoj svake godine u svibnju “pohode tisuće desnih ekstremista pod plaštom službene vjerske komemoracije”.

U članku se ističe da se mali austrijski grad Bleiburg s oko četiri tisuće stanovnika svake godine “suočava s izvanrednim stanjem” zbog obilježavanja onoga što neki nazivaju “masakr na Bleiburgu”. “U svibnju 1945. su pripadnici jugoslavenske oslobodilačke vojske u blizini Bleiburga ubili pripadnike s nacistima povezane hrvatske ustaške milicije i civile”, navodi Der Spiegel i dodaje da različiti povijesni izvori govore od 50 do 70 tisuća ubijenih od strane partizana nakon Drugog svjetskog rata.



U Hrvatskoj je obilježavanje Bleiburga neslužbeni blagdan

“U Hrvatskoj je obilježavanje masakra neslužbeni blagdan”, konstatira Der Spiegel i podsjeća da na skupu, koji svake godine pohodi više desetaka tisuća ljudi iz Hrvatske, sudjeluju i političari, visokorangirani svećenici i televizijske zvijezde. Uz njih su na Bleiburgu i “bivši ustaški borci, pripadnici SS-a i njemačke vojske te desni ekstremisti sa svih strana svijeta”. Ono što se prijavljuje kao vjerska komemoracija s misom, proteklih je godina preraslo u ogromni neonacistički skup, smatra njemački list.

Podsjeća da se u NDH sustavno ubijalo Srbe, Židove i Rome, da je u ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac ubijeno najmanje 86 tisuća ljudi, te se navodi ocjena Dokumentacijskog arhiva austrijskog otpora (DÖW) kako su organizatori iz Počasnog bleiburškog voda zapravo “ekstremistička organizacija sa snažnim revizionističkim tendencijama”.

Der Spiegel napominje da su mediji proteklih godina zabilježili da mnogi na Bleiburgu nose nacističko i ustaško znakovlje te podsjeća na izjavu jednog sudionika koji se na hrvatskom jeziku u novinarski mikrofon zapitao sljedeće: “Kada se danas govori o Hitleru, sve se to vidi negativno. A on je imao svoju ideologiju i Njemačku je učinio velikom. To je ono što mi činimo danas.”





Lokalni svećenik nada se manjem broju ljudi na skupu

Očekuje se da će i ove subote mnogi nositi ustaške uniforme i znakovlje, piše Der Spiegel, jer austrijske vlasti imaju stav da ustaški simboli kod njih nisu zakonski zabranjeni. Katolička crkva, pak, ogradila se od “svih desno-ekstremističkih i fašističkih događaja oko komemorativne mise”.

Der Spiegel svoj članak o ustaškom derneku na Bleiburgu završava konstatacijom jednog lokalnog koruškog svećenika, koji se nada da će skup izgubiti na atraktivnosti. “Možda ove godine ne dođe 30 tisuća ljudi, nego samo 300 neonacista. Što bi isto bilo loše”, izjavio je neimenovani katolički svećenik iz Koruške za Der Spiegel.

Negodovanje javnosti u Austriji

Članak utjecajnog Der Spiegela najnoviji je primjer medijskog interesa za problematičnu manifestaciju koja se odvija pod pokroviteljstvom hrvatskog sabora, koji ustaški dernek na Bleiburgu financira s pola milijuna kuna.

Skup na Bleiburgu organiziraju Počasni bleiburški vod, čiji je predsjednik Bože Vukušić osuđeni ubojica u Njemačkoj, te Hrvatska biskupska konferencija, a ove je godine izazvao mnogo negodovanja u austrijskoj javnosti, koja smatra da ih ustaški dernek sramoti i kvari imidž Austrije.