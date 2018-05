Deseci tisuća Hrvata uskoro će morati mijenjati bojlere, Most se tome usprotivio

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL



MOST nezavisnih lista danas je od vlade zatražio odgodu primjene uredbe Europske komisije o zabrani prodaje klasičnih plinskih bojlera i obvezi kupnje nove generacije kondenzacijskih bojlera te odobravanje potpora za uvođenje tog sustava, jer smatraju da će provedba te odluke donijeti velike troškove građanima, a novi bojleri neće biti isplativi.

Predsjednik osječkog Gradskog vijeća Željko Požega upozorio je na konferenciji za novinare da su kondenzacijski bojleri 20 do 30 posto skuplji od klasičnih, ali puno će veći problem biti sanacija dimnjaka, što stoji od 17.000 do 20.000 kuna, na što treba dodati troškove projektiranja, montaže i servisiranja.



Novi kondenzacijski bojleri, što je poseban apsurd, donose uštedu energije od 3 do 5 posto godišnje, što znači da je rok isplativosti 40 do 50 godina, odnosno da su neisplativi. Međutim, bivše vlade to su ispregovarale s Europskom komisijom.



"Smatramo da se radi o problemu koji će kulminirati kaosom u sustavu grijanja", ocijenio je Požega.



Potpredsjednik stranke Miroslav Šimić podsjetio je na slučaj ugradnje razdjelnika u stanovima, koji su se građanima pokazali kao uzaludan trošak jer sustav nije funkcionirao, a država nije propisima i potporama osigurala promjene koje bi građanima omogućile uštede.



"I ovdje se traži provedba europskog propisa, a državi je najlakše reći da se to mora napraviti pa sve pada na građane, bez obzira na to što je ušteda minimalna. Nismo protiv energetske učinkovitosti, ali smo protiv daljnjeg osiromašivanja građana", poručio je Šimić.



Traže odgodu primjene uredbe



Od vlade je zatražio da ishodi odgodu primjene uredbe te da, poput Njemačke, uvede potpore za uvođenje novog sustava. Čelnike gradova i županija poziva da informiraju građane o svim aspektima novoga modela.



"Most je, kao dio osječke gradske vlasti, već obavio razgovor s gradonačelnikom Ivanom Vrkićem, pa će se uskoro s te razine izvršiti dodatan pritisak na izvršnu vlast kako bi se postavila s jasnim i konkretnim mjerama za sve građane u Hrvatskoj", najavio je Šimić.



Zamoljen da komentira Vrkićevu odluku o imenovanju predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka i eurozastupnice Biljane Borzan (SDP) svojim savjetnicima, Šimić je ocijenio kako svi koji se bave politikom kao javnom djelatnošću imaju obvezu raditi za javni interes, bez obzira na to je li ih netko imenovao za savjetnika.



"Gledam na to kao na političku predstavu u kojoj se Vrkić, s kojim imamo zaista dobru suradnju, na neki način želi odužiti Vrdoljaku, koji ga je svojedobno vratio u politiku, a izbor Biljane Borzan samo je posljedica tog prvog izbora", kaže Šimić.



O čemu se zapravo radi?



Početkom godine u Hrvatskoj je odjeknula vijest da će 75 tisuća hrvatskih obitelji morati promijeniti bojlere zbog nove EU direktive. No zapravo nije riječ o novoj direktivi, nego o propisu koji se u EU-u primjenjuje još od rujna 2015.



Kao posljedica te direktive, u Hrvatskoj se više ne mogu kupiti klasični turbo-plinski bojleri nego isključivo kondenzacijski. Europska unija, naime, upravo kondenzacijske bojlere navodi kao sigurnije i energetski učinkovitije.



No iako je direktiva na snazi još od 2015. godine, problem se aktualizirao kada su se zalihe starih bojlera potrošile pa ih se u Hrvatskoj više uopće ne može kupiti.



Tako građani kada im se postojeći turbo-plinski bojleri pokvare, mogu kupiti samo kondenzacijske, a oni zahtijevaju promjenu starih dimnjaka koji nisu otporni na vlagu te dimovodnih kanala. No uz problem vlage, tu je i problem metalne konstrukcije starih dimnjaka na koje se kondenzacijski bojleri ne mogu instalirati.



No Ministarstvo kaže da su potrebne samo manje izmjene.



“Novi kondenzacijski bojleri mogu se ugrađivati u postojeće dimovodne sustave uz manje izmjene na samim dimovodnim sustavima. Napominjemo da ne postoji obveza zamjene ostalih bojlera priključenih na tu vertikalu”, priopćili su iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.



Stručnjaci, međutim, tvrde da bi, kada jedan stanar želi ugraditi kondenzacijski bojler, zapravo svi stanari spojeni na isti dimnjak trebali zamijeniti bojlere i sustav dimnjaka. Svaki bi stanar, prema jednom od izračuna, trebao to platiti 15 do 20 tisuća kuna.