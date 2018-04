Deseci tisuća Mađara na ulicama, prosvjeduju protiv Orbana

Foto: Hina/EPA

DESECI tisuća Mađara prosvjedovali su danas u Budimpešti protiv vladine kontrole nad medijima, koja je, po njihovu mišljenju, pomogla premijeru Viktoru Orbanu u nedavnoj izbornoj pobjedi.

Another protest against Orbán. More than 100,000 pple are on the streets. pic.twitter.com/DD8t8xWOP8