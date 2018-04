Desetak ozlijeđenih u kampu za izbjeglice u Grčkoj

Screenshot: YouTube

VIŠE od desetak migranata i izbjeglica, većinom afganistanskih državljana, ozlijeđeno je noćas nakon sukoba sa skupinom krajnje desnica na otoku Lezbosu, navodi policija.

After the fascist attack to #refugees in protest in #Lesvos yesterday night. The police early today in the morning, evict the Sapfous sq. & transferred 130 #refugees to the police station. The question is why the police didn’t arrest any fascist? Why refugees r in police station? pic.twitter.com/UhA2tzHn7V