Foto: Twitter

VIŠE od deset tornada pogodilo je jučer područje Kansasa i Oklahome u SAD-u, što potvrđuju snimke s društvenih mreža.

Serija tornada na zapadu zemlje bila je kratkotrajna i izazvala je minimalnu štetu.

Video: HUGE wedge tornado just south of Tescott, Kansas and Dominator 3 intercept early in its lifecycle! Thankfully tornado remained over mostly rural terrain. Measured peak wind gust of ~125 mph #tornado @breakingweather @SeanSchofer @curtisbrooks80 @MikeTheiss @BraydonMoreSo pic.twitter.com/dzTg5wmcIY

WATCH and RE-TWEET: More incredible footage is coming from the massive #tornado spotted near #Tescott and #Culver, KS. We have more on the severe weather and tornado threat on-air and online. Be sure to join us! #SevereWeather #severe #KSwx pic.twitter.com/uUpZf50L2B