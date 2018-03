Desničarski mediji pišu da je Markač podnio ostavku na mjesto savjetnika Božinovića. MUP kaže da to nije istina

Foto: Hina

NEKI desničarski mediji popodne su objavili informaciju da je general Mladen Markač podnio ostavku na mjesto posebnog savjetnika ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.



Neki su išli toliko daleko da su objavili kako je Markač to učinio zbog neslaganja s odlukom Andreja Plenkovića da se ratificira Istanbulska konvencija.



No to nije istina, kažu nam u MUP-u. Na naš upit je li Mladen Markač podnio ostavku, iz MUP-a su nam odgovorili kako to nije točna informacija.



"Nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas kako se radi o netočnoj informaciji. General Mladen Markač nije dao ostavku na mjesto posebnog savjetnika ministra Božinovića", odgovorili su Indexu iz MUP-a.



Mladen Markač imenovan je u lipnju prošle godine posebnim savjetnikom ministra unutarnjih poslova za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga Ministarstva. Markač savjetničku dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade za rad.