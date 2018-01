Detalji tragedije u Rijeci: "Kad je prvi počeo zapomagati, mislio sam da se šali"

Foto: Pixsell, Video: Novi list, Screenshot: RTL



NA tradicionalnom novogodišnjem kupanju na riječkim Pećinama dogodila strašna tragedija.



Naime, dvojica sudionika ovogodišnjeg podnevnog kupanja na Pećinama su smrtno stradala.



Kako je Indexu rečeno u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, policija je danas u 12:10 zaprimila dojavu da se u moru na području Pećina nalaze tijela dvaju muških osoba. Nakon što su izvučeni na kopno, nakon neuspješne reanimacije, utvrđena je smrt obaju muškaraca.



Svjedoci su opisali paniku koja je nastala nakon što je uzburkano more progutalo muškarce.



Prvih nekoliko minuta, piše RTL koji je razgovarao sa svjedocima, sve se činilo u redu. No, iz mora su se ubrzo čuli povici. U početku se nije moglo razaznati radi li se o pozivu upomoć. Jedan je muškarac izvučen na obalu, ostali su plivači odmah započeli reanimaciju i tako mu spasili život"Kad je prvi počeo zapomagat, ja sam mislio da se šali. Međutim, dobro sam upoznat kakvo je more. To je jedan ključali kotao u kome vi ne možete normalno disat, naročito stariji ljudi. Kad vas prvi put zagrcne a stalno vam ulazi more u usta, vi ostajete bez daha", priča Petar Pavlić, jedan od svjedoka.Spašavanje je bilo dramatično i za 11 vatrogasaca, dvojica su ozlijeđena. "Obukao sam se u ronilačko odijelo, skočio sam u more. Dobro mi se nisu vatrogasci utopili koliko ih je bacalo. Osobno što sam bio ugrožen, bili su i vatrogasci koji su pomagali jako ugroženi, jer zbilja, nisu se imali za šta uhvatit.To jugo je nasumično udaralo", kazao je Dino Škamo, voditelj smjene JVP Vežica. Obdukcijom će se utvrditi je li uzrok smrti dvojice muškaraca utapanje ili zatajenje srca.