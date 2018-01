Direktor uhljeb još nije vratio milijun kuna bonusa koji si je sam isplatio

Foto: FAH

NOVI direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornice, Mladen Ružman, rekao je na konferenciji za novinare u Koprivničkom Ivancu da bivši smijenjeni direktor Mladen Jozinović još nije vratio milijunski bonus koji si je isplatio kao nagradu za poslovanje.



Skupština RCGO Piškornice smijenila je direktora te tvrtke Mladena Jozinovića u studenome prošle godine nakon što je objavljeno da se nagradio bonusom od milijun kuna.





Na neka pitanja o poslovanju tvrtke iz razdoblja smijenjenoga Jozinovića Ružman danas nije mogao odgovarati zbog izvida policije koji još traju.Ružman je izvijestio da koncentracije arsena, fosfora, žive i željeza u podzemnim vodama nadomak odlagališta otpada Piškornice "nisu dobre", ali su još u skladu s okolišnom dozvolom. "Arsen, fosfor, živa i željezo iznad su vrijednosti koje su dobre. To jest u skladu s okolišnom dozvolom, ali kada gledamo neke druge uredbe koje se brinu o kakvoći vode, to je daleko iznad dopuštenih koncentracija", rekao je Ružman i istaknuo da upravu tvrtke zabrinjavaju izmjerene vrijednosti zbog čega je sastavila radnu skupinu u partnerstvu s komunalnom tvrtkom Koprivničke vode."Ona će nakon stručne ekspertize dati objašnjenje o mogućem onečišćenju te će nakon toga predložiti mjere, radnje i budžet kako bismo popravili stanje u okolišu. Nitko odgovoran ne može to mirno promatrati i reći sve je u redu samo zato što je pravilno po jednom aktu", rekao je Ružman.