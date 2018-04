DIV Grupa: Ponuda za Uljanik bila je jasna, rezerve sindikata ne stoje

Foto: Pixsell/Duško Marušić

DIV Grupa danas je reagirala na izvješće Uprave Uljanika o procesu odabira strateškog partnera, tvrdeći da pismo namjere DIV-a sadrži vrlo jasne financijske elemente, a ne prihvaća ni tvrdnju da su prema DIV-ovoj ponudi bili rezervirani sindikati.

Iz DIV-a ističu kako se u izvješću netočno navodi da je DIV grupa u pismu namjere uvjetovala mnoge prethodne transakcije s drugim povezanim društvima Uljanik grupe.

Obvezujuće pismo namjere, kažu u DIV-u, sadržava vrlo jasne financijske elemente, a to su oko 380 milijuna kuna za dionice 3. Maja u vlasništvu Uljanika, otkup do 24,9 posto svih dionica Brodogradilišta Viktor Lenac i dokapitalizacija Uljanika u iznosu do najviše 302,2 milijuna kuna.

Ti iznosi su ponuđeni u dobroj vjeri i na temelju dostupnih podataka koje je uprava Uljanika stavila na raspolaganje, ali među njima nije bilo ključnih i neophodnih podataka (dubinskog snimanja), tvrde u DIV-u.

Dodaju da ih nisu mogli dobiti u "data roomu" te da im nisu dostavljeni ni na temelju zahtjeva Upravi Uljanika.

Bili su spremni uplatiti više od 682 milijuna kuna, tvrde u DIV-u

Ostaje činjenica, kažu u DIV-u, "da smo bili spremni uplatiti nešto više od 682 milijuna kuna, plus otkup dionica Viktora Lenca", kažu u DIV-u.

U toj tvrtki, inače vlasniku Brodosplita, ne prihvaćaju ni tvrdnju da su prema njihovoj ponudi rezervirani bili sindikati.

Ističu da sa sindikatima surađuju niz godina te da su neki od socijalnih partnera koji se navode u izvješću donedavna zazivali preuzimanje Brodosplit grupe od strane Uljanika.

"S obzirom na recentna događanja, bilo bi nam nevjerojatno da su iskazali rezervu samo prema našoj ponudi, zato jer znamo i uvjereni smo da svi poslodavci u ovoj branši što se tiče sindikata imaju potpuno ravnopravni tretman", kažu u DIV-u.

Ističu i svoje uspjehe u restrukturiranju Brodosplita koji, kako navode, ostvaruje značajnu konsolidiranu dobit za 2016. i 2017. godinu u što nisu uračunate državne potpore.

Izvješće Uljanika o odabiru Kermas energije za partnera

Uljanik je u srijedu izvijestio Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da u suradnji s odabranim strateškim partnerom, tvrtkom Kermas energija, socijalnim partnerima i nadležnim ministarstvom, predstoji finaliziranje programa restrukturiranja koji će uputiti vladi na usvajanje.

Ministarstvo je cjelovito izvješće u srijedu objavilo na svojim internet stranicama.

Prema izvješću, sindikati su naglasili važnost provedbe restrukturiranja kao procesa od zajedničkog interesa svih uključenih dionika s osnovnim ciljem trajne održivosti djelatnosti brodogradnje, kao i da su "sva tri partnera izrazila ozbiljnu rezervu prema ponudi DIV Grupe".

Za ponudu DIV Grupe se navodi da je "postavljena na način da je prije jasnog zaključka o opsegu i konkretnoj namjeri dokapitalizacije Uljanik d.d. te samog restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta isto uvjetuje mnogim prethodnim transakcijama s drugim povezanim društvima Grupe", uz napomenu da je Nadzorni odbor "kroz raspravu upoznat sa stavovima sindikata po pitanju ponude DIV Grupe".