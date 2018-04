Divjak čestitala Fuchsu na imenovanju u provedbi kurikularne reforme

Foto: Hina

MINISTRICA znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je da je čestitala Radovanu Fuchsu na imenovanju za posebnoga savjetnika Vlade za koordinaciju rada Ekspertne radne skupine (ERS) za provedbu kurikularne reforme, istaknuvši kako vjeruje u dobru suradnju s Fuchsom, te da nema preklapanja nadležnosti.



Novinarima okupljenim pred Banskim dvorima Divjak je potvrdila da je u utorak sazvana telefonska sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na kojoj su bile dvije točke - poništavanje natječja za voditelja ERS-a i izbor dvanaest članova ERS-a.



Mogu se odmah uključiti



Također je potvrdila da je premijer Andrej Plenković, koji je ujedno predsjednik Posebnoga stručnog povjerenstva, imenovao Fuchsa za posebnoga savjetnika Vlade za koordinaciju rada ERS-a, dodavši kako je kontaktirala Fuchsa i čestitala mu na imenovanju.



"Čestitala sam profesoru Fuchsu na imenovanju, vjerujem u dobru suradnju" rekla je Divjak. Objasnila je da su savjetodavna uloga i uloga ERS-a važne, iako Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi procese reforme obrazovanja.





Ministrica je ocijenila kako se posebni savjetnik i novoimenovani članovi ERS-a mogu odmah uključiti u dio reforme koji je u tijeku, a to je edukacija učitelja iz eksperimentalnih škola. Ustvrdila je kako je na to posebno ponosna i izvijestila da je upravo na edukaciji u on-line okruženju 1105 učitelja.Novinare je zanimalo i "tko će kome tu biti šef", odnosno hoće li to biti ona kao ministrica ili Fuchs kao posebni savjetnik Vlade."Ako je netko poseban savjetnik Vlade on ima svoju ulogu, a ako je netko ministar onda ima svoju ulogu po zakonu", odgovorila je Divjak.Što se tiče poništavanja natječaja za voditelja ERS-a, ocijenila je kako je to učinjeno s razlogom jer nije postignut konsenzus o toj osobi."Imate puno raspisanih natječaja koje poništite, a moram priznati da je ovdje dobar razlog jer je za voditelja ipak trebao biti postignut konsenzus, što se nije dogodilo", kazala je.