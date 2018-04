Divjak: Ja sam svoje već rekla, sad ćemo vidjeti kako dalje

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

DOK U Banskim dvorima o natječaju za Ekspertnu radnu skupinu razgovaraju Andrej Plenković i Ivan Vrdoljak, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak stigla je u sjedište HNS-a i u izjavi za N1 poručila kako je ona svoje već rekla i da od toga ne odustaje.



Ministrica Divjak javno je rekla da ne želi na mjestu voditelja ERS-a vidjeti Matka Glunčića, a HNS tvrdi da bi njegovim imenovanjem bilo zaustavljeno eksperimentalno, a zatim i cjelovito uvođenje kurikularne reforme.



"Ja radim svoj posao, a moje je da uvedem reformu u škole, sve ono što smo obećali, a ovo je konzultacija. Na temu obrazovne reforme. Ovdje su konzultacije s HNS-om da vidimo kako ćemo sada dalje, ja sam sigurna, tako dugo dok je moja ekipa u Ministarstvu, mi ćemo i dalje raditi. U ponedjeljak krećemo s edukacijama. Sigurna sam da ćemo uspjeti to odraditi. Mi radimo normalno", kazala je Divjak.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Matko Glunčić upozorio je da treba dovesti do poboljšanja uvjeta provođenja eksperimentalnog programa u osnovnim i srednjim školama."Nisam bio protiv uvođenja eksperimentalnog programa nego sam bio jednostavno protiv ovako brzinskog uvođenja jer mislim da bi neke stvari trebalo poboljšati. Mislim da je to uloga Ekspertne radne skupine da radi na tim stvarima koje će dovesti do poboljšanja uvjeta provođenja eksperimentalnog programa u osnovnim i srednjim školama", rekao je novinarima Glunčić.U vezi s njegovim očitovanjem da eksperimentalna provedba nije pripremljena kako treba, Divjak tvrdi da je pripremljena, a da Glunčić nije bio upućen."Nadam se da se u međuvremenu uputio. Ja sam svoje rekla već ranije i od toga ne odustajem", rekla je Divjak.