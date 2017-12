Djevojčica koja se ubila zbog bullyinga ispričala se "jer je ružna", nije htjela svoje fotografije na pogrebu

Foto: Facebook

PRIJE nego što se 13-godišnja Rosalie Avila prošlog mjeseca objesila u svojoj sobi u Yucaipi (Kalifornija), ostavila je nekoliko poruka svojoj obitelji da ih pročitaju nakon njezine smrti.



"Ostavila je jednu poruku za moju suprugu u kojoj je pisalo: Mama, voli m te. Žao mi je što ćeš me pronaći ovakvu", ispričao je Rosaliein otac za časopis People. "U drugoj poruci pisalo je: Molim vas, nemojte prikazivati moje fotografije na sprovodu. To su bile njezine oproštajne poruke", kazao je shrvani otac.



Obitelj je 13-godišnju djevojčicu pronašla mrtvu u svojoj sobi 28. studenog. Otac kaže da nikada neće zaboraviti prizor koji ih je dočekao.



"Svirala je glazba i vrata su bila zaključana. Znao sam da nešto nije u redu jer nije odgovarala na naše pozive. Moj sin je na kraju razvalio bravu da bi ušao u sobu i vrisnuo je. Utrčao sam u sobu i vidio kćer kako visi, uže joj je bilo oko vrata", priča otac.



Mjeseci zlostavljanja...



Rosalie je proglašena mrtvom 1. prosinca, nakon što je nekoliko dana provela u bolnici spojena na aparate za disanje. Njezini roditelji kažu da se ubila nakon mjeseci zlostavljanja od strane vršnjaka. Također kažu da škola nije učinila ništa kako bi to zaustavila, iako su znali što se događa.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Rekla nam je da je nazivaju kurvom i govore joj da ima herpes, i ostale grozne stvari. Ismijavali su je zbog njezinih zubi, zbog svega na njoj. Ostavila je više poruka za nas, nazivali su je ružnom... Na jednoj poruci je njezina fotografija kako se gleda u zrcalo i na njoj piše "ružna". Vjerovala je da je istina sve što su vršnjaci o njoj govorili", priča otac za People.Kako zlostavljanje nije prestajalo, Rosalie se počela rezati. Na kraju si je oduzela život.





Odvjetnik obitelji najavio je tužbu protiv škole koja, kako kaže, nije učinila ništa da zaustavi grozno maltretiranje.



"Osim verbalnog zlostavljanja, vršnjaci su napravili video koji prikazuje kako bi trebala izgledati lijepa, a kako izgleda ružna djevojka. Koristili su fotografiju Rosalie da bi pokazali kako treba izgledati ružna djevojka. Video je kružio školom i šire, objavljen je online i postao je viralan.



U jednoj od oproštajnih poruka Rosalie se ispričala svojim roditeljima što je ružna", ispričao je odvjetnik za People.