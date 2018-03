Do kraja tjedna bit će poznato od čega su uginuli golubovi u Osijeku

Screenshot: Facebook (Malina on Wheels, Azil Osijek Volonteri)

OSJEČKA Gradska uprava priopćila je u srijedu kako se do kraja tjedna očekuju rezultati toksikološke analize nedavno uginulih ptica na gradskom području te da dosadašnjim analizama sumnjivih uzoraka nije pronađeno ništa što može ugroziti ljude i životinje, a gradonačelnik Ivica Vrkić upozorio je da je došlo do nepotrebne histerije i neprimjerenih riječi u javnosti te je pozvao na odgovornost.



Nakon mnogih dojava građana da se posljednjih dana na gradskom području truju psi i golubovi, toksikološka analiza uzoraka sumnjive tvari, koju je osječko-baranjska Policijska uprava poslala u zagrebački Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", pokazala je da je riječ o kuhinjskoj soli.



Tijekom konferencije za novinare o projektu otvorenja razvojno-istraživačkog centra tvrtke "Ericsson Nikola Tesla", odgovarajući na pitanje novinara ima li novosti vezanih za uginuća životinja proteklih dana, obnašatelj dužnosti pročelnika Ureda gradonačelnika Željko Lončar izvijestio je da su negativni nalazi analize sumnjive bijele tvari za koju se govorilo da je toksična te da nije pronađeno ništa što može ugroziti ljude i životinje.



Što se tiče golubova, dosadašnjim analizama isključena je mogućnost uginuća od gripe i sad su te životinje poslane u Zagreb na toksikološku analizu. Očekujemo rezultate do kraja tjedna i o njima ćemo izvijestiti javnost, istaknuo je Lončar.