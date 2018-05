DOBAR POSAO U KALIFORNIJI Crnogorci bježe iz zemlje, idu saditi marihuanu

Ilustracija: 123rf

SIROMAŠNI i očajni Crnogorci odlaze u Kaliforniju gdje kao fizički radnici mogu zaraditi stotine dolara dnevno na legalnim plantažama marihuane, prenosi Balkan Insight.



Igor je bio odličan student medicine. Unatoč tome, u svom rodnom gradu u Crnoj Gori nikako nije uspijevao dobiti stalan posao u bolnici.



Razlog tome bilo je to što je politika stranke na vlasti takva da samo oni koji podržavaju vladajuće mogu dobiti i zadržati dobre poslove.



Igor je zato odlučio iskušati sreću u Kaliforniji, gdje se odlučio samo djelomično baviti medicinom – odnosno raditi na plantažama za uzgoj medicinskog kanabisa. Upotreba marihuane u medicinske svrhe legalna je u Kaliforniji od 1996. godine, a ove je godine legalizirana i njezina rekreativna upotreba.



Igor bi volio otvoriti svoju privatnu ordinaciju u Crnoj Gori, a odlazak u Kaliforniju vidi kao način da zaradi novac koji će mu za to biti potreban. Igor je samo jedan od brojnih Crnogoraca koji s istim ciljem odlaze na istu destinaciju.



Posrednici i visoke provizije



Brojni mladi Crnogorci prijave se za turističku vizu, a zatim rade na crno na plantažama trave. Dok neki dobiju posao preko prijatelja i rođaka, drugi se oslanjaju na posrednike u Crnoj Gori koji ponekad naplaćuju proviziju.



Ti mladi ljudi ne kaju se zbog svoje odluke. Vlasnici mnogih plantaža su imigranti iz Bugarske, no mladi Crnogorci više vole Amerikance kao poslodavce, zato što su na njihovim plantažama bolji radni uvjeti i plaće.



Kalifornijsko tržište marihuane sve više i više raste, a ove će godine vjerojatno dosegnuti vrijednost od 3.7 milijardi dolara.



Crnogorcima je, naravno, jako privlačna mogućnost zarade njihove prosječne mjesečne plaće u samo jednom danu. Stoga je prisutna velika potražnja za posrednicima koji pripremaju i organiziraju njihov odlazak na plantaže.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ipak, neki posrednici naplaćuju previsoke provizije – spominju se svote od čak 50 dolara na 500 grama marihuane, za što se kod bugarskih imigranata dobije plaća od 130 dolara.S druge strane, Amerikanci za istu količinu plaćaju 150 dolara, a posrednici ne postoje, ali za pronalazak posla kod njih potrebno je barem osnovno poznavanje engleskog jezika."Plantaže trave oduvijek su privlačile mlade ljude, no činjenica da doktori, odvjetnici i drugi visokokvalificirani ljudi iz svih dobnih skupina odlaze iz Crne Gore kako bi radili takav fizički posao pokazuje koliko je crnogorsko gospodarstvo u lošem stanju", kaže Michael Montgomery, novinar iz Centra za istraživačko izvještavanje (CIR) iz Kalifornije.Naime, stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je na kraju 2017. godine iznosila 22 posto.Milan (55) iz Podgorice stigao je u Kaliforniju u lipnju 2017. godine, i to nakon što mu je kuću i zemlju skoro uzela banka, a tvrtka koju je godinama vodio otišla u stečaj.Zahvaljujući plantažama marihuane uspio je spasiti svoju zemlju i kuću te je odlučio ostati u Kaliforniji dok ne otplati sve dugove u Crnoj Gori. No dobivanje američke vize često je glavna prepreka k ostvarivanju sna vezanog za dulji ili trajni ostanak u Americi.U Crnoj Gori najčešće se dobiva trogodišnja viza, uz mogućnost više ulazaka u zemlju, a jedan posjet može trajati do šest mjeseci.To odgovara onima koji rade na plantažama – na otvorenom se radi od travnja ili svibnja do kraja listopada. S druge strane, u plastenicima se radi tijekom cijele godine.Plantaže marihuane su, dakle, destinacija na koju trbuhom za kruhom odlaze ne samo niskokvalificirani Crnogorci, već i stomatolozi, inženjeri, ekonomisti, policijski inspektori te drugi stručnjaci koji unatoč svojim kvalifikacijama ne uspijevaju pristojno zaraditi u Crnoj Gori.