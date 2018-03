DOBAR POSAO U OMIŠU Nisu znali čijeg sina uhljebiti u školu pa su probali zaposliti obojicu

Foto: Google Street View/OŠ Josip Pupačić

OSNOVNA škola Josip Pupačić u Omišu u veljači je raspisala natječaj za učitelje. Između ostalih, tražili su i učitelja ili učiteljicu tjelesnog odgoja. Jednog učitelja ili učiteljicu tjelesnog odgoja.



Nakon otprilike mjesec dana, objavljeni su rezultati natječaja. Umjesto jednog učitelja, odabrana su dvojica. Obojica novoizabranih učitelja tjelesnog odgoja sinovi su aktualnih učitelja tjelesnog odgoja iz te iste osnovne škole.



Sinovi učitelja



Uz to, kad je natječaj raspisan tražio se jedan učitelj tjelesnog odgoja na neodređeno nepuno radno vrijeme, i to 24 sata tjedno. Prema objavljenim rezultatima, posao su dobila dvojica, ali su im satnicu od 24 sata, namijenjenu jednom učitelju, praktično prepolovili i razdijelili je na 12 sati svakome.



Ponovimo ovo.



Na javnom natječaju se tražio jedan učitelj tjelesnog s jasno određenom satnicom.







Dvojica umjesto jednog



Umjesto jednog, izabrana su dvojica koja bi trebala dijeliti tu jednu jasno određenu satnicu.



Obojica, i Rino Kos i Marko Kuvačić, sinovi su trenutnih učitelja tjelesnog u istoj toj školi.



Rezultati natječaja objavljeni su 19. ožujka. Neposredno nakon objave, na službenoj stranici škole je izašla nova obavijest - odluka o poništenju natječaja. "Poništava se zbog proceduralne pogreške", piše u odluci koju, kao i natječaj, potpisuje ravnateljica škole.













"Proceduralna greška"



Razgovarali smo s Davorkom Deur, ravnateljicom škole. Zanimalo nas je zašto su na natječaju odabrana dva kandidata.



"Nismo uzeli nikoga, je li razumijete? Poništili smo natječaj", kaže ravnateljica.



Podsjetili smo je da je vijest o poništenju objavljena neposredno nakon objave rezultata natječaja.



"Uočili smo razlog zbog kojeg smo morali poništiti i, eto, to smo napravili", pojašnjava Deur.



Koji je bio razlog poništenja?



"Pa piše da je proceduralna greška", rekla nam je.



Izravno smo je upitali jesu li Rino Kos i Marko Kuvačić sinovi postojećih učitelja tjelesnog u njenoj školi.



"Mislim, ne znam zašto me to pitate", glasio je pokušaj odgovora.



Zato što je to pitanje od javnog interesa. Nemojte se praviti, znate zbog čega vas pitamo.



"E", lakonski odvrati ravnateljica obrazovne ustanove.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



"Jesu", napokon odgovara ravnateljica.



Zanimalo nas je i je li barem održan razgovor s drugim kandidatima.



"Održan je. Više od pola drugih kandidata su naši pripravnici. Ne da nije održan razgovor o natječaju, to su osobe koje poznajem ja i poznaju njihovi mentori. Veliki broj njih su naši učenici. Tako da, daleko od toga da ne poznam te ljude'', rekla nam je.



Zanimalo nas je je li zbilja moguće da se dogodi takva ''proceduralna greška'' da od svih kandidata budu izabrana baš dvojica učitelja, iako se tražio samo jedan, te da baš obojica budu sinovi postojećih učitelja u njenoj školi. Upitali smo je kolika je vjerojatnost da se dogodi baš takva ''proceduralna greška''.



''Eto, dogodila nam se greška. Evo, posipamo se pepelom i poništavamo taj dio natječaja'', odgovara Deur i dodaje da će se taj dio natječaja naknadno raspisati.



Kad će se raspisati?



''Ne znam, sad očekujem nekakva postupanja po ovome svemu pa ćemo nakon toga'', odgovara ravnateljica.



Upitali smo je tko je donio odluku o odabiru sinova učitelja.



''Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, tako piše u zakonu'', odgovara ona.



Dakle vi ste ih predložili?



''Tako je'', opet kratko odgovara Deur.



Zašto ste predložili njih dvojicu ako ste raspisali natječaj za samo jednog učitelja? Osim toga, znate valjda kako vam se zovu postojeći učitelji u vašoj školi.



''A zašto bi to bila prepreka?'' zapitala nas je ravnateljica.



Raspisan je javni natječaj u osnovnoj školi, a vi ste zaposlili dvojicu sinova dvojice postojećih učitelja. Naravno da je prepreka.



''Znate što? To nije prepreka kad vi živite u velikom gradu i kad imate drukčiji izbor. Svi smo u nekakvim vezama. I rodbinskim i prijateljskim. I znanim i neznanim. Znate?'' zapitala nas je.



Ne znam.



''To vam ja mogu reći. Na 7,8 tisuća stanovnika u Omišu, kad vam se 17 ljudi javi na natječaj... Mislim, ima tu i ljudi koji su u rodbinskim vezama s nama i učiteljima. E. Tako da nisu oni jedini'', objašnjava nam Deur.



Vi odgovorno tvrdite, kao ravnateljica škole, da u ovom slučaju nije bilo nepotizma?



''Nema tu odgovorne tvrdnje. Eklatantna istina je da se radi o nepotizmu. Ali, kažem vam, jedno je nepotizam u jednom malom Omišu, nego što može biti nepotizam u Zagrebu, Splitu ili nekom većem gradu, shvaćate? Konkretna vam je to situacija. Ne možemo se mi ovdje jedan od drugog ni otpisati ni udaljiti. Vrlo je teško donijeti odluku koga odvojiti'', rekla je Davorka Deur, ravnateljica Osnovne škole Josip Pupačić u Omišu u razgovoru za Index.



Inače, Davorka je prije dvije godine predložila samu sebe za nagradu Grada Omiša. Škola je poslala, a Davorka potpisala, prijedlog nominacije triju osoba koje su konkurirale za nagradu. Jedna od te tri nominirane osobe u poslanom prijedlogu bila je upravo ravnateljica Davorka Deur.



Nije dobila nagradu.



Pokrenuta inspekcija



Poslali smo upit Ministarstvu obrazovanja i znanosti. Zanimalo nas je je li Prosvjetna inspekcija zaprimila prijave o nepotizmu u natječaju za učitelja tjelesnog odgoja u omiškoj školi. Također, upitali smo Ministarstvo namjeravaju li pokrenuti inspekcijski nadzor.



Iz Ministarstva su za Index potvrdili kako je u OŠ Josip Pupačić u Omišu pokrenut inspekcijski nadzor.



Odluka o Poništenju Dijela Natječaja Od 23.02.2018. by Index.hr on Scribd