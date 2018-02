Dodik se odlučio kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine

Foto: Hina

SADAŠNJI predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučio se kandidirati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima koji će u toj zemlji biti održani u listopadu, objavili su mediji u tom entitetu.



Tu informaciju je pozivajući se na Dodikovu izjavu, no bez preciznog navoda, objavila novinska agencija RS Srna.



Dodik je ranije ostavio otvorenom mogućnost takve kandidature, no uz naznaku kako će konačnu odluku o tome donijeti tijela njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).



Isključivo njegova odluka



Stranačka tijela o tome u proteklim danima uopće nisu raspravljala pa je Dodikova kandidatura očevidno isključivo njegova odluka, no kako je on i apsolutni autoritet u SNSD-u nema dvojbe kako će ga ta stranka bezrezervno poduprijeti kao i do sada.



Dodik je do sada obnašao dužnosti predsjednika vlade RS-a te predsjednika entiteta i to u dva mandata, a po zakonu se više ne može natjecati za tu poziciju.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U nekoliko intervjua za medije u BiH koje je dao od početka godine Dodik je kazao kako, ako bude izabran u državni vrh, neće dolaziti u sjedište Predsjedništva BiH u Sarajevu odnosno kako će u sjednicama tog tijela sudjelovati samo posredstvom video-veze.Dodik bi se na izborima kao s najozbiljnijim protukandidatom mogao sučeliti s aktualnim srpskim članom predsjedništva Mladenom Ivanićem jer je on potencijalni kandidat za tu dužnost i u listopadu ispred političkog bloka pod nazivom Savez za promjene okupljenog oko Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP).Drugi potencijalni kandidat SDS-a za člana Predsjedništva BiH je Mirko Šarović, sadašnji ministar vanjske trgovine i gospodarskih odnosa BiH.Na izborima za predsjednika RS-a 2014. Dodik je tijesno pobijedio kandidata Saveza za promjene Ognjena Tadića, no Dodikova kandidatkinja za člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović također je tijesno izgubila u utrci s Ivanićem.HDZ BiH na tim je izborima izravno pozivao Hrvate u RS-u da glasuju za Dodika i Cvijanović, a procjena je kako je Ivanić pobijedio zahvaljujući prevagi koju su mu donijeli glasovi Bošnjaka iako bošnjačke političke stranke nisu javno poticale svoje simpatizere za koga glasati.