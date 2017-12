DOKUMENT Todorićevi direktori prebacivali imovinu na treće osobe, sud im je sad blokirao kuće, aute i račune

Foto: Marko Prpić/Pixsell

SVIM osumnjičenicima u procesu protiv Ivice Todorića Županijski sud u Zagrebu blokirao je sve nekretnine, automobile i račune. Blokirana je tako imovina Tomislava Lučića, Ljerke Puljić, Damira Kuštraka, Piruške Canjuge, Ivana Crnjca, Ante Todorića, Mislava Galića, Hrvoja Balenta, Ivana Todorića, Alojzija Pandžića, Olivija Discordije, Sanje Hrstić, Marijana Alagušića, Ivice Sertića, ali i Ive Balent koja za sada nije obuhvaćena istragom.

Blokirana je imovina kao mjera osiguranja s obzirom na to da je odštetni zahtjev Agrokora težak 1,62 milijardi kuna.

Blokirali i automobil Zastava iz 1960. godine

Tomislavu Lučiću, dugogodišnjem prvom čovjeku za financije Agrokora, blokirano je ukupno pet nekretnina, odnosno stanovi, zgrade i kuće od Zagreba, Splita do Paga. Blokirani su mu svi računi u bankama te raspolaganje dionicama. Ljerki Puljić, dugogodišnjoj ključnoj suradnici Ivice Todorića i do nedavno najmoćnijoj poslovnoj ženi u Hrvatskoj, također je blokirano pet nekretnina od Dubrovnika do Zagreba, ali i automobil star 3 godine Volkswagen Passat. Damiru Kuštraku blokirano je njegovih ukupno 12 nekretnina te automobil Zastava iz 1960. godine.

Anti Todoriću blokirane su sve nekretnine, ali i dva starija Mercedesa. Tako su oduzeti model 420 CDI, tip KLASA S iz 2007. godine te model 500 L, tip KLASA G iz 2002. godine. Ivanu Todoriću, osim niza nekretnina, blokirano je vlasništvo nad automobilom Smart te brodicom od 7,4 metra. Suprug Ive Balent, Hrvoje, nije imao nekretnina na svoje ime pa su mu blokirani računi u bankama.

Prebacivali imovinu na treće osobe

"Privremena mjera radi osiguranja novčane tražbine može se odrediti ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje tražbine i opasnost da će bez takve mjere protivnik osiguranja spriječiti ili znatno otežati naplatu tražbine time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti ili na drugi način njome raspolagati", stoji u Rješenju Županijskog suda u Zagrebu uz dodatak da postoji osnovana sumnja da su okrivljenici počinili inkriminirana djela.

Sud je posebno uvažio činjenicu da su neki od osumnjičenih već započeli s otuđenjima svoje vrijedne imovine prijenosom iste na treće osobe. U studenome su to pokušali napravili Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, a Olivio Discordia u rujnu je ove godine podigao 200 tisuća eura u gotovini te istog dana zaključio Ugovor o kupoprodaji stana u Ulici Stara Knežija, kojim Kristini Sitta prodaje navedeni stan. Tomislav Lučić prebacivao je obveznice.

Blokirani i Todorićevi pokloni Ivi Balent

"Cijeneći da su navedene tvrdnje potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom, sudac istrage nalazi da ovakvo postupanje evidentno ukazuje na nastojanje protivnika osiguranja da od sebe formalno otklone vlasništvo na svojoj imovini i imovinskim pravima, a sve kako bi osujetili naplatu tražbine oštećenika", stoji u Rješenju suda uz dodatak da se realno može zaključiti da će se raspolaganja s imovinom nastaviti i dalje, odnosno da će protivnici osiguranja pokušati spriječiti ili znatno otežati naplatu tražbine tako da će svoju imovinu otuđiti, prikriti ili opteretiti.

Sud je uvažio i kako je Ivica Todorić kćeri Ivi Balent poklanjao imovinu te da se i ta imovina mora blokirati.

"Kako se radi o kćerki prvog okrivljenika, a cijeneći da je ugovor o darovanju sklopljen u inkriminiranom periodu te se radi o imovini znatne vrijednosti, sudac istrage nalazi da su ispunjeni zakonski uvjeti za određivanje privremene mjere iz č1.345. st. I. toč.3. OZ-a i u odnosu na Ivu Balent kao treću osobu", stoji na kraju obrazloženja Rješenja kojeg potpisuje sudac istrage Krešimir Devčić.

