DORH najavio žalbu na presudu Slavici za kornatsku tragediju, pročitajte obrazloženje suca

U TROSATNOM obrazlaganju presude negdašnjemu vatrogasnom zapovjedniku iz Šibenika, Draženu Slavici, koji je u petak drugi put na Županijskome sudu u Zadru nepravomoćno oslobođen optužbi za stradavanje 13 vatrogasaca u kolovozu 2007. na otoku Kornatu, predsjednik sudskog vijeća Boris Radman istaknuo je kako "ničim nije dokazano da je Dražen Slavica počinio kazneno djelo koje mu se u optužnici stavlja na teret", a šibenski državni odvjetnik Zvonko Ivić najavio je žalbu Vrhovnome sudu.

"Nije ničim dokazano da je optuženik Slavica počinio inkriminirano kazneno djelo, odnosno nije dokazano da kao odgovorna osoba nije postupio po propisima o zaštitnim mjerama i time izazvao opasnost za živote ljudi te da je zbog toga prouzročena smrt više osoba", rekao je Radman te dodao da je "zahvaljujući provedenim dokazima i vještačenju skupine stručnjaka s Instituta Ruđera Boškovića došlo do novih saznanja i moguće odgovornosti za protupravno postupanje pri organizaciji gašenja požara i spašavanja vatrogasaca."



"Postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenoga ili kaznenih djela koji bi se trebali i morali poduzeti u cilju procesuiranja imajući u vidu doista katastrofalne posljedice kornatske tragedije. Jednako tako, mogu se zbog rečenoga podnijeti, ako već nisu, i nove kaznene prijave radi procesuiranja počinitelja", rekao je Radman i podsjetio na svjedočenje jedinoga preživjelog vatrogasca Frane Lučića, pri čemu je ocijenio da se "potpuno nepotrebno i neosnovano, pa čak i zlonamjerno postupa po pisanjima ljudi u javnosti kada prozivaju Franu Lučića da nije sve rekao i da nešto taji".

"Frane Lučić je apsolutno sve rekao, do najsitnijeg detalja, kako pred sudskim vijećem, tako i na djelomičnoj rekonstrukciji", rekao je sudac Radman.



DORH najavio žalbu



Državni odvjetnik Zvonko Ivić najavio je žalbu ocjenjujući da je sudac prešao granice svojih ovlasti.



"Protiv presude ćemo u svakom slučaju podnijeti žalbu zbog pogrešnog nepotvrđenog činjeničnog stanja, a s obzirom na to da smo i danas čuli u cijelosti pisano obrazloženje presude", rekao je Ivić, dodajući kako je posao suca da se reflektira na navode optužnice, a ne da iznosi svoje komentare.





"Onaj tko je počinio kazneno djelo i tko je kriv za smrt vatrogasaca, on je i optužen, a sudac je ovim danas prešao okvire i granice svojih ovlasti. Imali smo i niz primjedbi na nalaze i mišljenje vještaka, a o svemu će Vrhovni sud dati završnu riječ. Ovo što smo danas slušali već smo slušali i u rujnu 2013., a kako je čvrsto prošla prva presuda, vjerujem da će tako proći i ova", poručio je Ivić.Mnogobrojnim novinarima ispred zgrade Županijskoga suda Dražen Slavica je rekao kako očekuje da će Vrhovni sud potvrditi oslobađajuću presudu."Sada se idemo boriti da se izmijeni vatrogasni sustav u Republici Hrvatskoj i ovi propusti koji su navedeni stavljaju se još na sustav vatrogastva, a vidimo da vatrogastvo na državnoj razini ni onda ni danas ne postoji. Ono je u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Nadam se da ćemo izdržati do kraja i očekujem od Vrhovnoga suda potvrđivanje oslobađajuće presude. Nakon 11 godina ja još stojim na mjestu s, nažalost, mojim poginulim kolegama s Kornata, a postavljen sam kao državni neprijatelj broj jedan.Vidjeli ste što mi se 11 godina stavljalo na teret, a tu su stradali moji prijatelji, kumovi i poznanici", rekao je Slavica.Presudom su zadovoljni i u udruzi profesionalnih vatrogasaca, a predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, Goran Franković, rekao je kako je u obrazloženju presude sve rečeno."Nakon trećeg postupka koji je proveden oslobađajuća presuda našem zapovjedniku je očita", rekao je Franković. "Iz ovoga svi moramo naučiti puno više", dodao je. "Zapovjedni sustav mora biti jasno definiran, vatrogasni službenici na svim razinama moraju biti zaštićeni, bilo profesionalni, bilo dobrovoljni. Mi nećemo dobiti osobnu satisfakciju kod rodbine i roditelja poginulih ni kod Dražena Slavice. Dobit ćemo zadovoljstvo kada promijenimo Zakon o vatrogastvu, kad ga doradimo, kad ga uredimo sa svim onim elementima koje smo čuli u obrazloženju. Zakon o vatrogastvu nije jednostavna priča, to je multidisciplinarna djelatnost, zato je to teško riješiti. Nadam se da ćemo nakon ove presude i prošlogodišnje raščlambe šestomjesečne analize imati elemente i argumente da se uredi zapovjedni sustav i da se uredi sustav vatrogastva u RH", poručio je Franković.