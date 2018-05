DORH potvrdio: Policija provodi izvide u slučaju fratra iz Splita optuženog za pedofiliju

Foto: Index/123rf



SPLITSKO Općinsko državno odvjetništvo izdalo je priopćenje na svojim stranicama u kojemu navode kako se još uvijek bave optužbom protiv fratra splitskog samostana Sv. Frane za seksualno zlostavljanje maloljetnika.



“PU splitsko-dalmatinskoj izdan je nalog za provođenje daljnjih izvida zbog kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. Kaznenog zakona i kaznenog djela neprijavljivanja kaznenog djela iz članka 302. Kaznenog zakona, a ovo državno odvjetništvo i neposredno poduzima i druge potrebne mjere i radnje, a izvidi će trajati dok se ne prikupe svi podaci potrebni za donošenje državnoodvjetničke odluke”, stoji u priopćenju DORH-a.

Zbivanja oko optužbi za seksualno zlostavljanje maloljetnika koje su procurile u javnost nakon što su mediji početkom prošlog mjeseca objavili vijest da je jedan splitski fratar prijavljen zbog sumnje u počinjenje ovog djela, imaju sve karakteristike tipičnog primjera crkvenog postupanja u ovakvim slučajevima – od načina odabira žrtve, zataškavanja unutar crkvenih redova, kontrole štete putem stigmatizacije žrtava nakon što priča dospije u javnost do opravdanja internim istragama koje traju nelogično dugo s ciljem dovođenja do zastare predmeta.



Ozbiljan pristup istraživanja otkrio zastrašujuće razmjere kaznenih djela



Slučajevi gdje se ozbiljno pristupilo istraživanju otkrivanju ovog problema ukazali su na zastrašujuće razmjere kaznenih djela u instituciji čija je nominalna funkcija propagiranje sasvim suprotnog ponašanja, onog propisanog katoličkim naukom. Najpoznatiji je primjer, zahvaljujući Hollywoodu i filmu Spotlight, novinarsko istraživanje lista Boston Globe koje je u godinu dana rada na priči 2002. godine objavilo zastrašujuće podatke o više od 80 svećenika pedofila na području Bostona.



Kraljevska komisija u Australiji 2017. godine objavila je istraživanje započeto četiri godine ranije koje je za razdoblje od 1989. do 2015. godine detektiralo 4 444 žrtve svećeničke pedofilije. Kao i u bostonskom slučaju, kako je rekla predstavnica komisije Gail Furnes, “događalo se da je otkriveni pedofil svećenik samo prebačen iz jedne u drugu župu, a pritom se nije upozoravalo ni pravosudna tijela, ni pastvu u koju je prebačen te da je Crkva samu dokumentaciju o nedjelima skrivala, pa i uništavala”. Takva procedura događala se i s jednim od najpoznatijih slučajeva u toj zemlji – svećenikom Robertom Patrickom Claffeyjem koji je osuđen na 18 godina zatvora zbog silovanja 19 maloljetnika od 1969. Kad se unutar Crkve saznalo za zlostavljanja, prebačen je u drugu župu.



Vatikanski kardinal Georgeu Pell, prefekt Tajništva za ekonomska pitanja Svete Stolice, ujedno i prijatelj konzervativnog aktiviste Vice Batarela, optužen je u lipnju 2017. za prekršaje seksualnog zlostavljanja, odnosno prikrivanje seksualnih zločina kolega svećenika tijekom desetljeća, te osobno sudjelovanje u seksualnom zlostavljanju dok je bio u Melbourneu.



Podneseno je 3 066 tužbi za zlostavljanje djece, a Katolička crkva platila je 212 milijuna dolara odštete, no Furnes je objasnila kako to ne odražava prave razmjere seksualnog zlostavljanja jer se mnogi boje prijaviti zločin.



Inače, istraživanje najvećeg australskog sveučilišta Sveučilište RMIT iz Melbournea, koje je detaljno analiziralo 26 komisija i niz istraga slučajeva zlostavljanja djece od katoličkih svećenika, procijenilo je kako je u Australiji, Irskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji i Kanadi od 1950. do 2000. godine u zlostavljanjima sudjelovalo oko sedam posto svećenika.



Irska vlada 2009. godine objavila je izvješće dugo 720 stranica koje je pokazalo kako je Dublinska nadbiskupija prikrivala sveprisutno svećeničko spolno zlostavljanje djece do sredine 90-ih godina prošlog stoljeća. Izvješće se bavilo slučajevima 46 svećenika protiv kojih je podneseno 320 tužbi. Optužbe zbog seksualnih zlostavljanja, ali i drugihoblika fizičkog maltretiranja djece dovele su do znatnog pada broja katolika u ovoj zemlji

.Kada je 2010. bivši biskup Brugesa, Roger Vangheluwe priznao je da je seksualno zlostavljao dvojicu nećaka i dao ostavku, Katolička crkva u Belgiji se početkom 2012. odlučila na transparentnost i pozvala žrtve da se jave. Do kraja 2015. godine 418 osoba svjedočilo je o zlostavljanjima koja su se događala u školama, u župama i u centrima za mlade.



Slučajevi otkriveni u Hrvatskoj



U Hrvatskoj su dosad otkriveni tek pojedinačni slučajevi.



Najpoznatiji je onaj rapskog svećenika don Drage Ljubičića, župnika iz mjesta Banjola na Rabu, koji je u studenom 2009. godine bio pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog bludničenja nad maloljetnim dječacima. Iz zatvora je izašao sedam mjeseci ranije zbog dobrog vladanja, životne dobi i činjenice da je prošao program prevencije recidivizma i kontrole impulzivnog ponašanja.



Još bolje od njega je prošao župnik iz zagrebačkih Šestina Ivan Čuček koji je 2003. godine osuđen na godinu dana i devet mjeseci zbog 13 slučajeva bludničenja nad djevojčicama. Ipak, nije morao u zatvor jer je Županijski sud preinačio kaznu. Svećenik je na kraju kažnjen samo uvjetno i to sa šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. U zatvor nije morao ići, a već i prije isteka uvjetne kazne služio je mise u Tuhlju i zagrebačkoj crkvi Svete Marije na Dolcu.



Ni imotski fratar Ante Madunić, koji je 2012. godine nepravomoćno osuđen na godinu dana i četiri mjeseca jer je nekim djevojčicama davao i novac da budu s njim, nije završio u zatvoru. Nakon što je afera izbila u javnost, Crkva ga je preselila u samostan u Živogošću. Zbog povreda odredbi Kaznenog zakona bilo mu je određeno novo suđenje, a čekajući da proces započne, Madunić je preminuo.



Ni Nedjeljko Ivanov iz Bibinja, optužen da je tijekom dvadeset godina službe seksualno zlostavljao dječake osnovnoškolske dobi, nije vidio zatvora. Smatra se da je imao više od sto žrtava, no u njegovom slučaju nastupila je zastara. Ipak, Crkveni sud u Zadarskoj biskupiji proglasio ga je krivim za pedofiliju 2014. godine.



Nešto manje sreće imao je župnik župe Presvetog Srca Isusova Mladen Kožina, koji je nakon nagodbe s Općinskim državnim odvjetništvom i priznanja krivnje odradio jednu godinu zatvora u Lepoglavi. Kožini je policija u računalu pronašla tisuće fotografija dječje pornografije. I njega se Crkva odrekla – Nadbiskupski stol razriješio ga je svih svećeničkih službi.