DOZNAJEMO Zbog nemara suda USKOK će morati Bandiću odblokirati imovinu

"SPIS je na izvanraspravnom vijeću radi odluke o daljnjoj primjeni privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi", potvrdio nam je glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić kada smo ga upitali što se događa sa slučajem Agram odnosno optužnicom protiv Milana Bandića, njegovih 15 pomagača i dva trgovačka društva.



Potvrda optužnice čeka se od prosinca 2015. godine



Naime, od kada je u prosincu 2015. godine USKOK podignuo optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika, ona do sada ne samo da nije potvrđena na Županijskog sudu u Zagrebu, nego se o potvrdi optužnice do sada nije uopće raspravljalo! Riječ je o do sada jedinstvenom slučaju odgađanja procesa za jedan ovoliko velik slučaj težak gotovo 30 milijuna kuna.



USKOK je, podsjetimo, Bandiću blokirao stan u Bužanovoj ulici, vikendicu i umjetnine vrijedne oko 400 tisuća kuna te još tri stana za koja se sumnja da su u Bandićevom vlasništvu. Sada će, najvjerojatnije, sve te nekretnine morati odblokirati.

U zakonu, naime, stoji kako blokada imovine prestaje ako u roku od dvije godine optužnica ne postane pravomoćna, a u Bandićevom slučaju prošlo je i više od dvije godine. No krenimo redom.



Tko je tko u aferi Agram



Istraga protiv Bandića pokrenuta je u listopadu 2014. godine zbog sumnje da je Bandić sa svojim suradnicima proračun oštetio za više od 30 milijuna kuna. Prvookrivljen je bio Bandić, no u optuženičkoj piramidi našli su se i bivši šef Holdinga Slobodan Ljubičić, poduzetnik Petar Pripuz, gradonačelnikov savjetnik Željko Horvat, bivši direktor ZET-a Ivan Tolić, Ivan Markuš, referent za javnu nabavu Zagrebačkog holdinga Filip Čulo, direktor Čistoće Miljenko Benko, zamjenica pročelnice gradskog Ureda za imovinsko-pravne poslove Ines Bravić, načelnica odjela za pravne poslove u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove Koraljka Rožanković Uremović, direktor građevinske tvrtke Bramgrad projekt Branko Mihaljević, pročelnik stručne službe gradonačelnika Vidoje Bulum, pročelnik Bandićeva ureda Miro Laco, glavni tajnik Zagrebačkog športskog saveza Zdenko Antunović, Dragutin Kosić i direktor Plinare Ante Dodig. Tu su i dvije tvrtke Ce-Za-R i Bramgrad projekt.

Istrazi su prethodila uhićenja osumnjičenih 19. listopada 2014. godine, a obrana uhićenih tvrdila je tada kako država želi samo skrenuti pažnju sa suđenja udbašima Perkoviću i Mustaču. Bandić će biti pušten iz pritvora tek u travnju 2015. godine i to odlukom Ustavnog suda.



Istraga, a kasnije i optužnica, za slučaj Agram uključivala je sljedeće slučajeve:

Osam Bandićevih slučajeva



1.) Od listopada do svibnja 2014. godine davani su poslovi zbrinjavanja otpada Pripuzovoj tvrtki te je nastala šteta veća od 2,7 milijuna kuna.



2.) Od 2006. do 2012. godine zamjenom zemljišta pogodovano je tvrtki Bramgrad, a Grad Zagreb oštećen je za gotovo 21 milijun kuna.



3.) Nezakonito zapošljavanje te prebacivanje pojedinih ljudi na bolje plaćena mjesta iako nisu imali uvjete. To su slučajevi premještaja Roberta Ljutića i Bandićeve tajnice Marije Caharije, izmišljeno radno mjesto za Zrinku Majerović, premještaj Bandićeve rođakinje Milkice Macan i kćeri Bandićeve prijateljice Pavle Šušković na bolje plaćena radna mjesta a da nisu ispunjavali uvjete.



4.) Nezakonita zapošljavanja u Holdingu, gdje se tako zaposlilo prijateljicu Zdenka Antunovića, bivšu manekenku Dijanu Muhović. Tu su i slučajevi sina Milijana Benka Stjepana koji nije imao uvjete, zapošljavanje nećaka Dragutina Kosića Vice Gulama.





5.) Nezakonita zapošljavanja u gradskim tvrtkama kao što je slučaj Tihane Colić, prijateljice Petra Pripuza koja je zaposlena u Gradskoj plinari i to kao pomoćnica direktora.6.) Nezakonito korištenje službenih gradskih automobila, a tu su slučajevi odlaska Mile Horvat na liječenje u Beč, odlasci Dijane Muhović, koja nije zaposlenica Grada Zagreba, u Berlin i Tuzlu, odlazak dva automobila s vozačima u Poganu Vlaku kako bi mesari obavili svinjokolju za privatne Bandićeve potrebe, dolazak tadašnje gradske zastupnice Sandre Perković na gradsku Skupštinu iz Medulina kako bi se osigurao kvorum za raspravu o proračunu, odlazak Bandićeve tajnice Marije Caharije u Beč, odlazak Zdenka Antunovića u Beč, odlazak Bandićeva šogora Mile Macana u Poganu Vlaku sa službenim vozačem.7.) Neplaćanje poreza i prireza na uplate na žiro račun koji je bio otvoren za potrebe predsjedničke kampanje, a novac je stizao i dugo nakon što je završila kampanja. Šteta se tada procjenjivala na oko 5,7 milijuna kuna.8.) Krivotvorenje potvrda za slike i skulpture vrijedne oko 400 tisuća kuna, a koje je Bandić htio lažno prikazati kao vlasništvo zagrebačke Zaklade za pomoć osobama oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti.

Prvo se čekao Vrhovni sud

Odmah na početku Dragutin Kosić, a kojeg se teretilo za nezakonita zapošljavanja u Holdingovoj podružnici Sportski objekti, priznao je krivnju i osuđen je po nagodbi na deset mjeseci uvjetno. No tu sve staje.



Iako je optužnica podignuta u prosincu 2015. godine, Bandiću suđenje ne samo nikako da počne nego Županijski sud nije ni raspravljao o pravomoćnosti iste. Do sada nije donesena odluka kojom bi se, primjerice, odbacila, prihvatila ili vratila optužnica USKOK-u na doradu.

Nekoliko mjeseci nakon optužnice, 30. ožujka 2016. godine Optužno vijeće predalo je slučaj Vrhovnom sudu povodom prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza.

Odluka Vrhovnog suda čekala se sve do prosinca 2016. godine, a sud je tada zaključio da tajno snimljeni telefonski razgovori i SMS poruke prikupljene u istrazi predstavljaju zakonite dokaze.

Od ožujka prošle godine provjeravaju medicinsku dokumentaciju!?



U veljači prošle godine napokon je nastavilo s radom Optužno vijeće, no rasprava se prvo nije mogla održati zbog neuredne dostave Slobodanu Ljubičiću. Prema evidenciji, zadnje ročište održano je 7. ožujka prošle godine, a čeka se vještačenje može li zbog bolesti jedan od optuženika, Ivan Tolić, pratiti suđenje.



"S obzirom na bolest optuženog Ivana Tolića, sudsko-medicinski vještak mora pregledati njegovu medicinsku dokumentaciju radi procjene procesne sposobnosti. Nakon toga će se donijeti daljnja odluka o nastavku postupka", kaže nam glasnogovornik Županijskog suda Devčić.

U međuvremenu sud se bavio i odlukom o jamstvu za Milana Bandića, s obzirom na izmjene Zakona o kaznenom postupku prema kojima se jamstvo može određivati samo zbog opasnosti od bijega.



Blokirali i stanove koji ne glase na Bandića



Sada se, kako smo napisali u uvodu, očekuje da se zbog dugoročnosti postupka Bandiću deblokira sva imovina. Bandić tako od 2015. godine nije mogao staviti pod hipoteku ni prodavati svoj stan i garažu na adresi Bužanova 4 te vikendicu u okolici Samobora niti raspolagati umjetninama vrijednima oko 400 tisuća kuna.

Blokirana su još tri stana za koje USKOK sumnja da su u vlasništvu Bandića, ali preko drugih osoba i tvrtki. Riječ je o stanovima na adresi Kruge 5, na Horvaćanskoj cesti te Gračanskoj cesti. Stanovi su, na papiru, u vlasništvu obitelji Brzica i tvrtke Geoprojekt, a vrijedni su više od 3,3 milijuna kuna. Stanovi su kupljeni gotovinom.



Blokiran je i stan brata Drage također na adresi Bužanova 4 s obzirom na to da Milan Bandić koristi oba penthausa na toj adresi. Prije je tvrdio kako to nije istina.