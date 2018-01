Država mora platiti odštetu zbog smrti žene u poplavama u Gunji, župan se ne osjeća krivim

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL, Hina



VUKOVARSKO-SRIJEMSKI župan Božo Galić izjavio je kako se ne smatra krivim za posljedice katastrofalne poplave 2014. u županjskoj Posavini u kojoj su poginule dvije osobe i koja je prouzročila veliku štetu, kako je to nepravomoćno presudio sud u Vukovaru.



Kako je rekao, odluku o proglašenju katastrofe nije donio on, nego tadašnja vlada, i to sa zakašnjenjem.



Župan Galić odgovarao je na upite novinara u vezi s izricanjem nepravomoćne presude Općinskoga suda u Vukovaru - Stalne službe u Županji po kojoj je država dužna isplatiti Petru Sirotkoviću iz Rajeva Sela odštetu od 155.000 kuna zbog smrti majke Ruže Sirotković, koja je poginula u poplavi u županjskoj Posavini 2014. godine.



"Odluku je donijela vlada, i to tek 20. svibnja"



"Odluku o proglašenju katastrofe nisam mogao donijeti ja, kao župan, jer odluku donosi vlada RH sukladno tadašnjem Zakonu o zaštiti i spašavanju, a odluku je vlada donijela tek 20. svibnja. Odluku o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva donio sam 17. svibnja u 12:28 sati, što znači da je donesena prije puknuća nasipa koje se dogodilo u 14:47 sati u Račinovcima te u 15:10 sati u Rajevom Selu", rekao je novinarima župan Galić.





Donoseći vijest o nepravomoćnoj presudi po tužbi Petra Sirotkovića, dio medija naveo je kako je u obrazloženju presude sutkinja Helena Zetić zaključila da je "odluku o proglašenju katastrofe trebao donijeti župan, a ne vlada RH te je sada država dužna nadoknaditi štetu koja je nastala nepravilnim radom" vukovarsko-srijemskog župana."Budući da mi je objavom netočnih navoda tih medija povrijeđeno pravo osobnosti, od njih ću zatražiti ispravak netočnih informacija i ispriku te iskoristiti sva daljnja zakonska prava koja su mi na raspolaganju“, poručio je Božo Galić, koji, kako je rekao, uopće nije bio stranka u postupku.Iz županijske uprave također smatraju kako je presuda koju još nisu primili donesena na pogrešno shvaćenom činjeničnom stanju.Navode kako je župan Galić 16. svibnja 2014. na izvanrednom sastanku s predstavnicima Hrvatskih voda tražio relevantne podatke o kretanju vodostaja i preporukama, ali nije dobio precizne prognoze."Do župana su došli usmeni nalozi za proglašenje evakuacije, na što je on odgovorio kako to traži napismeno jer bi u protivnome moglo doći do panike. Na kraju je zaključeno da će se takva odluka i donijeti na pisani zahtjev iz Hrvatskih voda koji na kraju župan nije dobio", izvijestili su iz županije, dodajući kako su 17. svibnja u ugroženo područje poslani autobusi Poleta i Čazmatransa i već su oko 14 sati bili na lokacijama, ali stanovništvo je odbijalo otići.