Državna komisija zaprimila žalbu austrijske tvrtke na odluku o izvođaču radova na Pelješkom mostu

Foto: Hina



DRŽAVNA komisija za kontrolu postupaka javne nabave zaprimila je žalbu austrijske tvrtke Strabag na odluku Hrvatskih cesta o izboru kineskog konzorcija za izvođača radova na Pelješkom mostu, podaci su s internet stranica Državne komisije.



Prema upisniku predmeta koje Državna komisija objavljuje na svojim internet stranicama, u utorak, 22. siječnja zaprimljena je žalba Strabaga na izbor izvođača radova za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama.



Strabag je bio jedan od tri ponuđača na natječaju za Pelješki most, a detalji njihove žalbe za sada nisu poznati.

Ekonomski najpovoljnija ponuda kineskog konzorcija



Inače, Hrvatske ceste su 12. siječnja objavile da su od tri pristigle ponude za prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama izabrale ponudu kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation, koje su za to ponudile cijenu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a).



"Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci", izvijestili su tada iz Hrvatskih cesta.Ista ponuda je ocijenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a od datuma izbora počeo je teći rok za žalbe koje se podnose i o kojima odlučuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.Uz kineski konzorcij, koji je za izgradnju Pelješkog mosta dao ponudu od 2,08 milijardi kuna bez PDV-a odnosno 2,6 milijardi s PDV-om, ponude su dali i talijanski Astaldi i turska tvrtka IC Ictas te Strabag.Zajednička ponuda Astaldija i turske tvrtke iznosila je 2,55 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,19 milijardi kuna s PDV-om, a Stragabova 2,62 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,28 milijardi kuna s PDV-om.