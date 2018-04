Dva crnca uhićena u Starbucksu jer nisu naručili ništa, pogledajte snimku

Screenshot: YouTube

DVOJICA crnaca uhićeni su prošli tjedan u Philadelphiji nakon što su ušli u jedan od kafića lanca Starbucks, sjeli i zatražili ulazak u toalet ne naručivši ništa. Osoblje Starbucksa odbilo je njihovu želju i tražilo ih da odu što su oni odbili, nakon čega je jedan konobar pozvao policiju.

Na jednoj snimci vidi se bijelac koji tvrdi da se trebao naći s njima dvojicom. Raspravljao je s policijskim službenikom nazvavši uhićenje "apsurdnim". "Što su učinili?" neprestano je ponavljao.

Prosvjedi na ulici, direktor Starbucksa se ispričao

Kad je jedan policijski službenik odgovorio da je policija primila poziv iz kafića, mladić ga je upitao: "Zašto su pozvani? Zbog dva crnca koja sjede i čekaju?" U tom se trenutku uključio još jedan svjedok rekavši: "Ništa nisu učinili. Ja sam svjedočio cijelom događaju."

Na ulicama Philadelphije okupili su se prosvjednici protiv Starbucksa i njihove navodne politike rasizma.

Izvršni direktor Starbucksa Kevin Johnson objavio je u subotu dugačku ispriku zbog snažne negativne reakcije koju je izazvalo uhićenje dvojice crnaca u njihovom kafiću.

We regret that our practices and training led to the reprehensible outcome at our Philadelphia store. We’re taking immediate action to learn from this and be better. A statement from ceo Kevin Johnson: https://t.co/kPav8bEeOX