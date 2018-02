Dva samoubilačka napada ISIS-a u Jemenu, ubijeni i ranjeni deseci ljudi

Screenshot: Twitter

DESECI ljudi ubijeni su ili ranjeni u dva samoubilačka napada izvedena danas u Adenu, lučkom gradu u južnom Jemenu, objavili su svjedoci i liječničke službe.

Po izvorima iz bolnice u Džumhuriji, poginulo je petero ljudi - većinom vojnici, dok neki drugi izvori govore o troje mrtvih.

#Yemen Two large car bomb attacks against counter-terrorism headquarters in al-Tawahi district of Port City of #Aden have no claimed lives of 27. Dozens other injured. ISIS Yemen have claimed these attacks. pic.twitter.com/tRoSnqsPPP — Battles Studies (@BattlesStudies) 24. veljače 2018.

Meta napada bio je kamp koji koriste protuterorističke snage u jugozapadnom dijelu Adena.

Među ranjenima veći je broj civila koji su se nalazili na obližnjoj plaži.

Two suicide vehicle borne improvised explosive devices (SVBIEDs) targeted a counterterrorism HQ in #Aden #Yemen. Both #AQAP and #ISIS conduct attacks in the city but #ISIL had conducted similar attacks a few months ago in the city. pic.twitter.com/4ZMEo05OW7 — Maher Farrukh (@MaherFarrukh) 24. veljače 2018.

Odgovornost za napad preuzeo ISIS

Odgovornost za napad preuzela je Islamska država, objavila je njezina agencija Amak.

Agencija kaže da je meta dviju "operacija mučenika" bio protuteroristički kamp u četvrti Ravahi u Adenu.

Aden je privremeno sjedište međunarodno priznate vlade predsjednika Abd-Rabu Mansura Hadija. Uz potporu koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije, Hadijeva vlada bori se protiv Hutija od 2015., u ratu koji je doveo zemlju na rub gladi.