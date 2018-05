Džihadistička obitelj izvršila napade u Indoneziji, sudjelovale djevojčice od 9 i 12 godina

Foto: Hina/EPA

ISIS je u nedjelju preuzeo odgovornost za napade na nekoliko crkava u Indoneziji u kojima je ubijeno najmanje 13 osoba i više desetaka je ranjeno.

U tri samoubilačka napada ubijeni su i ranjeni čuvari crkava i kršćani u gradu Surabaya, javlja propagandno tijelo ultraradikalne islamističke skupine, agencija Amaq.

Glasnogovornik policije pokrajine Istočna Java gdje se nalazi Surabaya je rekao da je ubijeno 11 osoba i 41 ranjena u koordiniranim napadima na tri crkve oko 7:30 po lokalnom vremenu.

Stanje uzbune u državi zbog napada džihadista

Indonezija, najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svijetu, u stanju je uzbune nakon niza napada zadnjih godina, od kojih je za neke odgovornost preuzela skupina Islamska država, a često ih izvodi lokalni ogranak Jamaah Abshar Daulah.

Napadi u nedjelju su uslijedili nekoliko dana nakon što je pet policajaca i jedan zatvorenik ubijeno u žestokim sukobima u zatvoru u predgrađu Jakarte.

ISIS je preuzeo odgovornost za taj napad, ali indonezijska policija je otklonila mogućnost da ga je izvela ta džihadistička skupina.

Vlasti su zabrinute nakon samoubilačkih i oružanih napada za koje je ISIS preuzeo odgovornost u Jakarti 2016. U siječnju 2016. četvorica civila su poginula u tim napadima. Trojica policajaca su također ubijena u svibnju 2016. u samoubilačkim napadima na autobusnu postaju indonezijske prijestolnice.

