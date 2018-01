Egipatski predsjednik objavio kandidaturu za novi mandat

Screenshot: YouTube

EGIPATSKI predsjednik Abdel Fattah al-Sisi rekao je u govoru u petak da će se kandidirati za drugi mandat na predsjedničkim izborima u ožujku 2018.



"Iskreno i otvoreno (...) vam objavljujem svoju kandidaturu za dužnost predsjednika Republike u nadi da ćete ju prihvatiti", rekao je Sisi u govoru koji je održao na konferenciji posvećenoj rezultatima svog mandata koju je izravno prenosila javna televizija.



Kandidati za predsjedničke izbore mogu podnijeti kandidaturu do 29. siječnja.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Sisi, izabran 2014., vodi zemlju čvrstom rukom. Godine 2013., dok je bio vrhovni zapovjednik oružanih snaga, smijenio je islamista Mohameda Mursija, prvog demokratski izabranog predsjednika Egipta, nakon čega je počeo progon stotina njegovih pristaša.Predsjednička kampanja će službeno trajati od 24. veljače do 23. ožujka.Kako navodi nacionalno izborno povjerenstvo, prvi krug će se održati od 26. do 28. ožujka, a drugi, bude li trebalo, od 24. do 26. travnja.Ovo su treći predsjednički izbori otkad je 2011. u narodnoj pobuni svrgnut režim Hosnija Mubaraka.