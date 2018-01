Eksplozija u Antwerpenu, urušila se zgrada, spasioci traže ljude u ruševinama

Screenshot Twitter

SRUŠILA se najmanje jedna zgrada nakon eksplozije u Antwerpenu. Policija je objavila da su i dvije obližnje kuće oštećene.



Radi se o četvrti Paardenmarkt. Trenutno su službe hitne pomoći na terenu.



Pet osoba ozlijeđeno



Belgijska novinska agencija Belga objavila je da je u eksploziji pet osoba ozlijeđeno.Televizija RTBF objavila je da je riječ o eksploziji plina. Lokalni mediji pišu pišu kako je eksplozija došla iz restorana u prizemlju zgrade.

Bij de explosie aan de #Paardenmarkt zijn wellicht drie woningen betrokken, sprake van meerdere slachtoffers. Over aantal en ernst later meer. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) January 15, 2018



Spasioci s psima pokušavaju naći nestale ljude u ruševinama.



Nestale su dvije osobe, javlja belgijska policija. Vatrogasci također pretražuju teren.



Civiele bescherming zoekt met hond in het puin #Paardenmarkt naar slachtoffers. Op dit moment is er sprake van 2 à 3 vermisten. De brandweer zoekt van bovenaf met ladderwagens. Paardenmarkt blijft volledig afgesloten tussen Hessenbrug en Italiëlei. pic.twitter.com/wI3a8kaHZ0 — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) January 15, 2018

A horrible explosion in #Antwerp So far 5 wounded. Police and fire department think it was a gas explosion. https://t.co/1c8f2Mz65u pic.twitter.com/Tulck0MsOl — ••Marc Opinionated•• (@OpinionatedMarc) January 15, 2018



Policija javlja kako nesreća nije povezana s terorizmom.

JUST IN: Building Collapses Following Apparent Explosion In Antwerp, Belgium; People Reported Trapped. Police Say Incident Not Terror-Related



(Photo via BFM) pic.twitter.com/qi3qu7YHy9 — Breaking911 (@Breaking911) January 15, 2018

UPDATE: Huge emergency services repsonse to the site of the house explosion in Antwerp, Belgium. It is feared that there are many people trapped under the rubble. ( Credit @noa_tuyaerts) pic.twitter.com/spWU4Bezai — News_Executive (@News_Executive) January 15, 2018









3 gebouwen ontploft, was een restaurant, koten, appartementen. Dees is echt waanzin? 5 huizen verder????? #paardenmarkt pic.twitter.com/COLKDOYywW — noa (@noa_tuyaerts) January 15, 2018