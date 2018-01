Eksplozija u glavnom stožeru džihadista iz Azije u Siriji, 23 mrtvih

Foto: Hina

U EKSPLOZIJI neodređena podrijetla u glavnom stožeru azijskih džihadističkih boraca u Idlibu na sjeverozapadu Sirije ubijene su u nedjelju 23 osobe, među kojima sedam civila, izvijestio je Sirijski opservatorij za ljudska prava.

Borci koji su stigli iz azijskih zemalja, posebice srednje Azije, kao i Ujguri podrijetlom iz kineske pokrajine Xinjiang, dio su islamističkih i džihadističkih frakcija u Siriji. Prema nekim medijskim izvješćima eksplodirala je auto bomba, dok su drugi naveli da se radilo o zračnom napadu.

BREAKING: Syrian activists say at least 18 people are killed by a car bomb in Idlib, country's largest rebel-held city