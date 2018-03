Ekstremni vjernici likuju zbog Hawkingove smrti: "On sada gori u paklu"

Foto: Index/123rf/Twitter



NAKON smrti slavnog znanstvenika Stephena Hawkinga, koji nije vjerovao u raj i pakao, nije trebalo dugo čekati na gnjusne reakcije ekstremnih vjernika.



Niz američkih evangeličkih kršćana je nakon objave vijesti o smrti slavnog fizičara, koji je bio poznat i po svojim ateističkim stavovima, odlučio da je pravi način da se obilježi njegova smrt - likovanje, jer je, prema njihovim uvjerenjima, Hawking završio u paklu.



"Stephen Hawking gori u paklu. Smiješno, jer su njegove zadnje misli da će ući u vječnu tamu. A kad se probudio, našao se pred Gospodinom, a njegova duša bit će osuđena na vječno mučenje u kraljevstvu Sotone", napisao je na Twitteru Alexander Layko, koji sam sebe naziva katolikom i obožavateljem američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Stephen Hawking is burning in Hell. Funny, his final thoughts were that he was going to enter eternal darkness. But when he woke up, he found himself before the Lord, his soul judged by him to be tortured for all eternity in the realm of Satan. pic.twitter.com/5lbPVAn0o7