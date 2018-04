Elon Musk najavio novi projekt, ima veze s golemim balonima

Foto: Facebook

DA dolazi od nekog drugog, ova ideja zvučala bi suludo, ali kad je Elon Musk u pitanju, više nas ništa ne može iznenaditi.

Šef SpaceX-a proteklog je vikenda otkrio kako njegova tvrtka planira koristiti "ogroman balon za zabave" kako bi dijelove svojih raketa vratili na Zemlju. Ako bi sve prošlo u najboljem redu, raketa bi sletjela na "golemi dvorac na napuhavanje", sličan onome na dječjim zabavama, prenosi američki Time.

This is gonna sound crazy, but … — Elon Musk (@elonmusk) 15. travnja 2018.



SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon — Elon Musk (@elonmusk) 15. travnja 2018.



And then land on a bouncy house — Elon Musk (@elonmusk) 16. travnja 2018.



Zakazana dva lansiranja

Je li ta ideja izvediva? Ne zaboravimo da je u pitanju čovjek koji je poslao svoj auto u svemir. Musk tvrdi da je balon idealan jer zadržava oblik po kategorijama nadzvučne brzine, tzv. režima.

Zahvaljujući njima, smanjuje se balistički koeficijent i zadržavaju se brzina i stabilnost tijekom spuštanja, napisao je Musk na Twitteru. U narednih mjesec dana zakazana su dva lansiranja - jedno za NASA-u i jedno za lansiranje satelita Bangabandhu-1 iz Bangladeša.