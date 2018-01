Foto: FAH



TREĆI smrtni slučaj od posljedica zaraze ospicama prijavljen je u ponedjeljak u Srbiji, a riječ je o dvadesetjednogodišnjoj rodilji iz Niša koja je preminula ujutro na Odjelu zaraznih bolesti Kliničkog centra u Nišu, javili su beogradski elektronički mediji.



Pacijentica je rodila početkom prosinca, a u bolnicu je primljena 16. siječnja u teškom općem stanju s kliničkom slikom ospica i kompliciranom upalom pluća.



"Primila je antibiotsku i polisimptomatsku terapiju, ali je unatoč svim primijenjenim mjerama liječenja jutros preminula", priopćio je direktor Infektivne klinike KV Niš Miodrag Vrbić.



Pojedinosti o zdravlju pacijentičina djeteta i eventualnim posljedicama zaraze ospicama zasad nema, osim obrazloženja da je mlada majka "bila podložnija infekciji zbog nedavnog porođaja".



Nema podataka je li rodilja bila cijepljena protiv ospica.

Epidemija u Srbiji



To je treća žrtva ospica na području Niša nakon što je od komplikacija izazvanih tom bolešću 2. siječnja preminuo dvogodišnji dječak, za kojeg se zna da nije bio cijepljen.



Od pоčеtка listopada 2017. do 19. siječnja 2018., nа području Srbiје, uključujući sjeverni dio Kosova, registrirano је ukupno 1227 slučajeva ospica, оd kojih je 615 laboratorijski potvrdio Institut Torlak, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović Batut".



Najmlađa oboljela osoba ima mjesec i pol, a najstarija 60 gоdina.



Većina oboljelih, 93 posto, nije cijepljena, nepotpuno je cijepljena ili njihov status cijepljenja nije poznat. Trećina oboljelih je hospitalizirana, a od tеžih коmpliкаciја izazvanih zarazom morbilama upаlа plućа registrirana je kod 154 pacijenta.



U Srbiji su za posljednja dva i pol mjeseca evidentirane tri žrtve ospica - tridesetogodišnji mladić iz Beograda, te dvogodišnji dječak i rodilja (21) iz Niša.



U Srbiji je od listopada na snazi pooštren epidemiološki nadzor s obzirom na plan Svjetske zdravstvene organizacije za iskorjenjivanje ove bolesti, pa je u tijeku intenzivno cijepljenje svih uzrasnih dobi od 12 mjeseci do 14 godine koje nisu cijepljene ili su nepotpuno cijepljenje.

Upozorenje za Hrvatsku



Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorio je, u povodu epidemije ospica u Srbiji, da postoji mogućnost unosa virusa ospica u Hrvatsku i time nastanka epidemije, a osnovna mjera za sprečavanje epidemije je visoka procijepljenost stanovništva.



Ako necijepljena osoba na putovanju dođe u kontakt sa zaraznom osobom, velika je vjerojatnost da će se zaraziti i postoji mogućnost prijenosa infekcije po povratku u Hrvatsku, ističe HZJZ.



Svake godine u Hrvatskoj imamo pojedinačne slučajeve ospica uvezene iz drugih zemalja, no zahvaljujući visokim cijepnim obuhvatima hrvatskog stanovništva, u većini slučajeva ne dođe do širenja infekcije u stanovništvu, naglašava HZJZ.Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u zadnjih šest godina broj cijepljene djece cjepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MPR), čija se prva doza daje djeci u drugoj godini života, smanjio se za šest posto.Do 2011. godine postotak cijepljene djece u toj dobi uglavnom se kretao oko 96 posto, nakon čega počinje opadati, da bi 2016. broj cijepljenih pao na 90 posto.

Najveća je opasnost od pojave ospica kod nas u područjima koja bilježe najveći pad procijepljenosti, a to su Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija. Na pojačani rizik od pojave ospica prije desetak dana upozorio je i Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.



U tom zavodu ističu kako se situacija s cijepljenjem male djece ipak popravlja jer su, po najnovijim podacima, u odnosnu na 2016. lani potrošene 852 doze cjepiva više, od čega u samom Splitu 620 doza više.



Voditeljica Odjela za nadzor nad cijepljenjem Milka Brzović kaže kako epidemiolozi sustavno rade na informiranju i educiranju roditelja, liječnika i javnosti te provode individualno savjetovanje roditelja.



"Samo prošle godine odradili smo više od 180 savjetovanja roditelja, što je pet puta više nego u godini prije. Dječji vrtići su informirali i poticali roditelje da vode djecu na cijepljenje", kaže Brzović koja vjeruje da će zahvaljujući boljoj informiranosti roditelji shvatiti da je jedina zaštita za djecu upravo cijepljenje.



U Županijskom zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije nije bilo moguće dobiti nove podatke o procijepljenosti djece, uz obrazloženje da se oni još obrađuju.



Procijepljenost školske djece zasad dobra



Situacija s procijepljenošću MPR cjepivom zasad je još uvijek dobra kod školske djece, kada se prima druga doza cjepiva jer obuhvat iznosi 96 posto, iako je i tu zabilježen pad s obzirom na to da je prije 2011. godine iznosio 98 posto.



Najveći pad zabilježen je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje je 2016. prvu dozu cjepiva primilo svega 64,4 posto djece, te u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje se te godine cijepilo 70 posto djece u drugoj godini života.



Lošiju procijepljenost bilježe i Osječko-baranjska (86,3 posto), Primorsko-goranska županija (84,2 posto) i Istarska županije (90 posto), dok je procijepljenost u ostalim županijama iznad 90 posto.



Neke županije ne bilježe pad, pa su tako najveću procijepljenost kod male djece u 2016. imale Koprivničko-križevačka (98,1 posto), Varaždinska (97,4 posto), Šibensko-kninska (97,4 posto) i Sisačko-moslavačka županija (97,4 posto).