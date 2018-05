Erdogan dolazi u BiH

Foto: Gulliver Getty

TURSKI predsjednik Tayyip Erdogan doći će u Sarajevo 20. lipnja, potvrdio je turski veleposlanik u BiH Haldun Koc koji tvrdi da njegov dolazak nema veze sa skorim izborima u Turskoj.



Erdogan je u petak rekao kako tijekom svibnja u Sarajevu planira održati središnji predizborni skup s Turcima koji žive u inozemstvu, nakon što su druge europske države najavile kako neće dopustiti da se na njihovom tlu organiziraju takvi skupovi.



No Koc tvrdi kako je riječ o radnom posjetu koji je odavno planiran i o kojem su informirani svi u BiH koji to trebaju znati.



Radni posjet



Službena najava njegova dolaska do početka tjedna nije stigla ni u jednu državnu instituciju BiH.



"To vidimo kao radni posjet koji će biti fokusiran na ekonomske i trgovinske teme koje se tiču dodatnih investiranja te razvoja suradnje dvije zemlje", kazao je Koc lokalnim medijima koji već danima bezuspješno pokušavaju dobiti potvrdu Erdoganova dolaska u Sarajevo.



Zanimanje za taj posjet potaknula su nagađanja kako će to biti prilika da Erdogan upravo u BiH održi svoj najveći predizborni skup za tursku dijasporu uoči izvanrednih predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji su u Turskoj najavljeni za 24. lipnja.



Slične skupove Erdoganovih pristalica ranije su zabranile vlasti u Njemačkoj, Austriji i Nizozemskoj.





Veleposlanik Koc ovaj aspekt Erdoganova dolaska nije komentirao, ali je potvrdio kako turski predsjednik u glavnom gradu BiH kani biti na godišnjoj skupštini malo poznate organizacije pod nazivom Unija europskih demokrata Turske.Upravo je ta organizacija objavila plakate kojima je najavila skup u Sarajevu 20. svibnja u dvorani Zetra na kojem će biti Erdogan.Usprkos tome, Koc kaže kako nema potrebe da se Erdoganovu posjetu "pripisuje bilo koji drugi smisao" osim redovite aktivnosti čiji je cilj jačanje bilateralnih odnosa Turske i BiH, osobito na ekonomskom planu.Najavu Erdoganova dolaska u BiH radi sudjelovanja na predizbornom skupu kritizirale su gotovo sve oporbene stranke u BiH ocjenjujući taj čin ugrožavanjem suvereniteta njihove zemlje jer turski predsjednik od vlasti u BiH nije tražio niti dobio suglasnost za takvu vrstu političkog agitiranja.U BiH živi velik broj turskih državljana, a organizacije koje ih okupljaju izrazito su aktivne u iskazivanju potpore Erdoganu, posebice nakon prošlogodišnjeg neuspjelog pokušaja državnog udara.Pod pritiskom Ankare, aktivnosti u BiH bio je prisiljen prekinuti Fethullah Güllen, Erdoganov glavni politički oponent koji je financijski pomagao mrežu obrazovnih institucija Bosna - Sema.Izvanredni predsjednički i parlamentarni izbori u Turskoj, kojima Erdogan planira učvrstiti svoju vlast, trebali bi se održati 24. lipnja.