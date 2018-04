ESKALACIJA Srpskom ministru obrane zabranjen ulazak u Hrvatsku

Foto: Srđan Ilic/Pixsell

MINISTARSTVO vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske danas je notom koja je upućena Veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu osudilo današnju izjavu ministra obrane Republike Srbije Aleksandra Vulina u kojoj tvrdi da o njegovom dolasku u Republiku Hrvatsku „… može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu da odluče hrvatski ministri.“



Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je u noti podsjetilo da je Republika Hrvatska suverena država, članica Europske unije i NATO-a, u kojoj o ulasku stranaca odlučuju isključivo nadležne hrvatske institucije, u skladu s hrvatskim zakonima.



Pokušaj negiranja suvereniteta



Spominjanje vrhovnog zapovjednika Vojske Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao osobe koja odlučuje o bilo čijem dolasku u Republiku Hrvatsku je neprimjeren i neprihvatljiv pokušaj negiranja suvereniteta Republike Hrvatske.



Nakon sramotnog izgreda koji se 18. travnja 2018. godine dogodio u Narodnoj skupštini Republike Srbije prilikom službenog posjeta predsjednika Hrvatskog sabora, ova izjava ministra obrane Republike Srbije Aleksandra Vulina predstavlja dodatnu provokaciju koja sigurno ne pridonosi razvoju dobrosusjedskih odnosa i punog međusobnog uvažavanja.



Zbog gore citirane izjave ministar obrane Republike Srbije Aleksandar Vulin do daljnjega nije dobrodošao u Republiku Hrvatsku.



Vulin je danas poručio kako će, otišao on u Jasenovac ili ne, istina o tom logoru ostati neupitna."Ne znam odakle ministrima vlade Hrvatske ideja da bih ja došao u Jasenovac u vrijeme kada hrvatska Vlada polaže vijence u Jasenovcu“, izjavio je Vulin za Tanjug."Došao ja ili ne, istina o Jasenovcu i jasenovačkom genocidu će ostati. I istina da se u Jasenovac vratila ploča s oznakom ’Za dom spremni‘, istina o genocidu i ubojstvima Srba, Židova i Roma će ostati, i nitko zbog mog dolaska ili nedolaska neće moći reći da te istine nema", izjavio je Vulin."Naravno da na taj dan ja ne bih bio u Jasenovcu. Da li ću doći u Mlaku, u obnovljenu srpsku crkvu, tamo gdje se nalaze Srbi, tamo gdje se nalaze potomci žrtava Jasenovca, odlučit ću ja i o tome može odlučiti vrhovni zapovjednik vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri“, istaknuo je Vulin.Vulin je sutra trebao doći u mjesto Velika Mlaka, udaljeno 12 kilometara od Jasenovca. Velika Mlaka bila je dio kompleksa logora Jasenovac, a tamo se sutra očekuje paralelna liturgija za žrtve Jasenovca.Andrej Plenković danas je izjavio, komentirajući mogući dolazak srpskog ministra Aleksandra Vulina u nedjelju na područje Jasenovca, da to ne bi bilo dobro rješenje zbog njegovih ranijih neprihvatljivih izjava.''Što se tiče najavljenog dolaska ministra Vulina u Hrvatsku, mi očekujemo da svatko tko dolazi u Hrvatsku poštuje hrvatsku državu, a on je znao prilikom svojih boravaka imati neprimjerene i uvredljive izjave i nismo sigurni da je u ovakvom trenutku to najbolje rješenje'', rekao je Plenković novinarima na izbornom saboru akademske zajednice Hrvatske demokratske zajednice Ante Starčević.