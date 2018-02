EUROPA SE ZALEDILA Izmjereno i do -43 stupnja, najmanje 13 mrtvih. Na Islandu toplije nego na sjeveru Afrike

Foto: Twitter



POLARNI val donio je ekstremne hladnoće u Hrvatsku i ostatak Europe.

Gotovo cijeli kontinent je u temperaturnom minusu, a najgore je u Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini, Švedskoj i Poljskoj, ali i Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Švicarskoj, a tek je nešto bolje u Hrvatskoj.

>> FOTO Gradovi su pusti, smrzlo se i more, u Zagrebu i Rijeci osjet hladnoće -22

Polarni val uzeo najmanje 13 života

U sjeveroistočnom djelu europskog dijela Rusije jutros u 7 ujutro izmjereno je -43 stupnja Celzijevih, a cijeli se niz mjesta u Rusiji i Švedskoj približio temperaturi od -40. Najtoplija temperatura u Rusiji bila je -14 stupnjeva.

Polarni val u Europu je počeo prodirati u noći s petka na subotu, a sinoć je vrhunac vala stigao u naše krajeve te se nastavio širiti dalje prema Italiji i Francuskoj. Sibirske hladnoće ostao je u potpunosti pošteđen samo Portugal te dijelovi Španjolske i Grčke.

U Poljskoj je polarni val već odnio najmanje osam života. Od studenog je u Poljskoj od hladnoće, prema vlastima, umrlo 48 ljudi. Temperature su pale tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak do -26,2 stupnja Celzijevih u Goldapu.

Troje ljudi od hladnoće je umrlo u Litvi gdje su temperature pale do -24 stupnja Celzijevih.

Dvojica ljudi su od posljedica smrzavanja umrli u Francuskoj. Potvrđeno je da su oba beskućnici. Jedan je jučer ujutro pronađen mrtav na jugoistoku Francuske, u Valenceu, a drugi u petak u pariškom području.

Utorak i srijeda trebali bi biti najhladniji dani u Francuskoj. Vlasti su otvorile više od 3100 privremenih mjesta u dodatnom smještaju za beskućnike. Takva hladnoća nije zabilježena od 2005.

Najugroženiji beskućnici

Iznimno je hladno danas bilo u Švedskoj. Temperature su iznosile od -5 u Stockholmu do -20 stupnja Celzijevih oko Ostersunda kamo na skijanje idu brojni Šveđani. Snijeg je ometao u ponedjeljak promet u zračnoj luci Arlanda u Stockholmu, a vlakovi su blokirani na zapadu zemlje.

U Nizozemskoj bi val hladnoće nazvan Sibirski medvjed, s temperaturama ispod ništice tijekom dana, trebao kulminirati u četvrtak s temperaturom od -17 stupnja Celzijevih, prema Meteorološkom institutu.

U Belgiji se najveća hladnoća predviđa za noć sa srijede na četvrtak kada bi trebalo biti minus 15 stupnjeva. Gradonačelnik Etterbeeka, jedne od 19 komuna u briselskoj regiji, naredio je privođenje i sklanjanje beskućnika koji svojevoljno ne pristanu na smještaj jer "je opasnost po život velika".

U Njemačkoj se predviđaju temperature do -20 stupnja Celzijevih. Na vrhu Zugspitze (2962 m), najvišoj njemačkoj planini, u noći s nedjelje na ponedjeljak bilo je -27 stupnja Celzijevih, najniže od početka zime, prema meteorološkim službama. U Berlinu, gdje se broj beskućnika procjenjuje na više od 3000, broj mjesta u skloništima mogao bi biti premalen, prema lokalnoj javnoj radio-postaji RBB.

