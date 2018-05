Eurozastupnici rešetali Zuckerberga, on se ispričao, ali nije dao konkretne odgovore

Screenshot, Video: YouTube (Financial Times)



VLASNIK Facebooka Mark Zuckerberg odgovarao je danas na pitanja europskih parlamentaraca kojima je trebao objasniti propuste u zaštiti korisničkih podataka u skandalu s tvrtkom Cambridge Analytica.



Razgovor vođa političkih skupina EP-a i glavnog izvršnog direktora Facebooka trebao se, prema planu, održati iza zatvorenih vrata, ali pošto su se javnost i nekoliko zastupnika tome usprotivili, odlučeno je da će Zuckerbergov iskaz biti streaman uživo.

Uopćeno odgovarao na pitanja

Zuckerberg je najprije održao govor od petnaestak minuta u kojemu je priznao propuste Facebooka i ispričao se za njih. Potom su mu zastupnici postavljali pitanja na koja je na kraju trebao odgovoriti.

Zuckerberg ipak na većinu pitanja nije odgovorio konkretno i nije odgovorio na sva pitanja. Govoreći kako imaju malo vremena, preletio je kroz pitanja koja je zapisao i na njih odgovarao uopćeno, ponovno se osvrćući na činjenice koje je iznio u svojem govoru na početku obraćanja.

Zastupnici nisu bili zadovoljni takvim načinom odgovaranja, a Zuckerberg je poručio kako će im naknadno odgovoriti pisanim putem i poslati nekoga iz Facebooka na detaljan brifing.

Njegov današnji razgovor s europskim parlamentarcima tako nije bio ni sličan njegovom razgovoru s američkim senatorima.



Kako je tekao sastanak pročitajte u transkriptu:

19:52 Tajani je potom pitao Zuckerberga pristaje li na to da pošalje zastupnicima pisane odgovore na svako pitanje koje su uputili, na što je Zuckerberg odgovorio potvrdno.

Saslušanje je time završeno.

19:50 Zastupnici su mu naznačili kako nije odgovorio na pitanja vezana za targetiranje korisnika reklamama na WhatsAppu, dok je Verhofstadt rekao da je postavio šest jednostavnih pitanja na koja nije dobio odgovor.

"Jedva čekam taj vrli novi svijet koji je najavio gospodin Zuckerberg", rekao je Verhofstadt.

19:48 Rekao je potom da su premašili vrijeme za 15 minuta, da vjeruje kako je odgovorio na većinu pitanja te da će se svim zastupnicima dodatno javiti s odgovorima na pitanja i poslati nekoga iz Facebooka na detaljan brifing.

19:45 Potom se dotaknuo Cambridge Analyticsa.

"Zbog promjena koje smo uveli 2014. godine, nije moguće pristupiti tolikoj količini podataka. Ali zbog aplikacija koje su tu bile i ranije, istražujemo tisuće aplikacija i provjeravamo koju količinu podataka imaju", poručio je.

19:40 Dotaknuo se i tematike poreza.

"Uvijek i svugdje smo plaćali poreze. U Europi otvaramo nove centre i donosimo investicije u smislu izgradnje ekonomije pojedinih zemalja i želimo raditi na inovacijama", rekao je.

Relativno je brzo odgovarao na pitanja, a potom se prebacio i na GDPR, za koji je rekao da će ga poštovati.

"Zadnje što želimo je da netko klikne OK na hrpu stvari, pa korisnike već dulje pomalo upoznajemo s GDPR-om", rekao je i dodao kako je već velik broj korisnika upoznat s tim.

Potom se dotaknuo pitanja političke nepristranosti. Rekao je kako žele omogućiti korisnicima da izražavaju svoje političko mišljenje. Dodao je i da su ove godine uveli velik broj promjena kako bi korisnicima približili više obiteljskog sadržaja i sadržaja njihovih prijatelja umjesto političkih sadržaja.

"To se povezuje i s dobrobitima poput boljeg zdravlja do kojeg dolazi ako ste češće okruženi sadržajem svojih obitelji i prijatelja", rekao je.

19:35 "Bilo je puno pitanja oko zakona", rekao je Zuckerberg i dodao kako je jedino važno pitanje koji je zakon odgovarajući.

"Moramo imati zakone koji štite ljude i ne sprječavaju nove tehnologije, ali koji ne sprječavaju ni razvoj", dodao je.

Potom se osvrnuo na pitanja o konkurenciji.

"Ljudi koriste razne alate za komunikaciju, prosječan korisnik koristi osam različitih aplikacija za komunikaciju. Meni se čini da se svakodnevno pojavljuje nova konkurencija, a mi pokušavamo i dalje biti konkurentni i dati odgovarajući sadržaj. S poslovne strane, danas činimo 6 posto marketinškog prostora u svijetu. Jedna važna stvar je i to što širom svijeta ima 70 milijuna tvrtki koje koriste Facebook za širenje posla. Stoga je važno ne zaboraviti na to da omogućavamo marketinški prostor i malim tvrtkama koji su prije imale samo velike tvrtke i to je nešto čime se ponosimo", dodao je.

19:30 Vezano za lažne vijesti, rekao je da su najveći problem spammeri i lažni profili.

"U prvih četiri mjeseca ove godine maknuli smo 580 milijuna lažnih profila, a imamo i veliku operaciju koja dodatno filtrira lažne profile. Uz spammere i lažne profile, imamo i ljude koji imaju dobru namjeru, ali dijele nešto što je lažno. Mi ne želimo govoriti što je lažno, a što ne pa surađujemo s ljudima treće strane koji provjeravaju što je istina. To isprobavamo širom svijeta i na tom pitanju imamo puno posla", rekao je.

Osvrnuo se i na puno postavljenih pitanja oko izbora.

"Znam da u Europi nadolazi puno izbora. Ovo je jedan od naših top prioriteta. Ne želimo da se itko miješa u izbore kao Rusi u američke predsjedničke izbore. U tom smislu gradimo nove AI alate te surađujemo s izbornim komisijama, kao što smo radili s njemačkim izborima, i radimo na povećanju transparentnosti", rekao je.

19:25 Zuckerberg je počeo odgovarati na pitanja.

Rekao je kako razumije da je odgovornost Facebooka sve veća. Dodao je da se ponosi time što je većina ISIS-ovih videa uočena od strane njihovog AI odjela prije nego što su ih korisnici uopće prijavili.

"Nikada nećemo biti savršeni u ovome. Naši protivnici su jaki i brzo se razvijaju, posebno kada se radi o izborima", rekao je Zuckerberg i počeo pojašnjavati problem oko lažnih vijesti.

19:05 Nigel Farage rekao je Zuckerbergu da se događaji poput Brexita ili talijanskih izbora ne bi dogodili bez društvenih medija.

"Možda vas ta spoznaja plaši", rekao je Zuckerbergu.

Pitao je tko točno u Facebooku odlučuje što je dopušteno kada se radi o objavama, a što ne.

18:50 Predsjednik Skupine L&D-a Guy Verhofstadt pitao je Zuckerberga o odnosu Facebooka prema izborima.

Rekao je Zuckerbergu kako se često ispričava i kako je očito da problem postoji te ga upitao može li doista postojeće probleme popraviti. Pitao je i o monopolu koji ima, slično kao i Manfred Weber, misleći na Instagram i WhatsApp.

"Zapitajte se kako će vas pamtiti. Poput divova Gatesa i Jobsa ili kao čovjeka koji je stvorio digitalno čudovište koje uništava demokraciju", rekao je.

18:47 Zastupnik Europske konzervativne grupe postavio je pitanje o Cambridge Analyticsu.

"Facebook skuplja podatke o korisnicima koji nemaju Facebook i to ste priznali. Ja vjerujem u odgovornost, ali što ako nemam Facebook? Je li jedini način da se od Facebooka zaštitim da uopće ne idem na internet? I što radite s podacima koje ste prikupili?" pitao je.

18:40 Počeo je dio s pitanjima. Prvo će biti postavljena sva pitanja na koja će Zuckerberg na kraju odgovoriti.

Prvi je pitanje Zuckerbergu postavio Manfred Weber.

"Znate da sada morate djelovati. GDPR je važan korak. Biste li rekli da je Cambridge Analytics izoliran slučaj ili se može ponoviti? Drugo pitanje je jeste li osobno odlučili da ne obavijestite korisnike o Cambridge Analyticsu kada ste doznali za skandal?" pitao je Weber.

"Vaša kompanija ima veliku moć. Imate i posebne algoritme koji nisu svima jasni te me zanima više o tome. Dodatno želim vaš komentar o videima ISIS-ovaca ili nacista. Mislim da je to nešto što trebamo jasno regulirati. Senator Lindsey Graham pitao vas je za ime samo jednog vašeg suparnika, možete li nam reći ime jednoga u Europi? Postoji li alternativa za Facebook i je li moguće razbiti monopol Facebooka?" pitao je Weber.

18:35 Rekao je kako su od 2016. godine do sada uložili puno u sprječavanje uplitanja u predsjedničke izbore, ali i da koriste umjetnu inteligenciju koja im pomaže gasiti lažne račune.

"Puno lažnih vijesti je ekonomski motivirano, a protiv toga se borimo uklanjanjem načina na koje spammeri zarađuju", dodao je.

O pitanju sigurnosti rekao je da oni koji narušavaju privatnost brzo napreduju i razvijaju se, ali i da Facebook mnogo ulaže u razvoj u tom području.

"Odlučan sam graditi alate koji će zbližiti ljude dok radimo na sigurnosti", rekao je.

18:30 U početku svojeg obraćanja Zuckerberg je poručio kako mu je žao zbog grešaka do kojih je došlo te da se zbog toga ispričava. Dodao je i kako više od 18 milijuna poslovnih subjekata u Europi koristi Facebook, uglavnom besplatno.

"Sigurnost nam je najvažnija. Dopustite da objasnim što radimo na sigurnosti nakon grešaka s Cambridge Analyticsom", rekao je Zuckerberg.

Dodao je da će aplikacije uzimati manje podataka, da će prestati skupljati podatke ako ih ne koristite tri mjeseca te kako istražuju sve aplikacije za koje sumnjaju da su koristile tuđe podatke, ali i da će, ako naiđu na nešto sumnjivo, zabraniti određenu aplikaciju.

18:15 Mark Zuckerberg ušao je u Europski parlament u kojemu bi uskoro trebao početi odgovarati na pitanja zastupnika.