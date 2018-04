Facebook će vam danas javiti jesu li vaši podaci ukradeni, dobit ćete posebnu poruku

Screenshot/Ilustracija: YouTube

87 MILIJUNA korisnika Facebooka diljem svijeta danas će doznati jesu li bili žrtve jedne od najvećih prevara u povijesti te kompanije, odnosno je li njihove privatne podatke prikupljala i dijelila tvrtka Cambridge Analytica.



Kako prenosi The Guardian, iz Facebooka su najavili da će svi korisnici čiji su profili bili hakirani i podaci ukradeni biti o tome obaviješteni detaljnom porukom na news feedu (zidu).



Također, svi korisnici Facebooka primit će poruku s naslovom "Protecting Your information" s poveznicom na kojoj mogu vidjeti koje aplikacije koriste i koji privatni podaci su podijeljeni s tim aplikacijama. Moći će te aplikacije isključiti.



Velika većina pogođenih korisnika, njih otprilike 70 milijuna, građani su Sjedinjenih Američkih Država. Uz njih, Cambridge Analytica došla je do podataka više od milijuna Britanaca, milijuna Filipinaca i milijuna Indonežana te oko 310 tisuća Australaca.