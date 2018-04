Fejsom se širi urnebesna snimka fratra: "Istanbulska je žig Zvijeri!"

Screenshot Facebook

FACEBOOKOM se širi video fratra koji u kameru priča gluposti o Istanbulskoj konvenciji.



Radi se, naime, o fra Boži Radošu, hercegovačkom franjevcu koji je, bar ako je suditi prema odluci biskupa, nepoželjan službenik Crkve. Fra Bože se nalazi u skupini s još tridesetak crkvenjaka iz Hercegovine koje Crkva ne priznaje te im odriče mogućnost služenja.







"Žig zvijeri"



"Hvaljen Isus i Marija svima. Pogotovo neka blagoslovi Gospodin vas koji ćete u Split na ove demonstracije protiv zloduha sada u četvrtak. Nek vas prati i čuva. Možda postavljate pitanje zašto idete na demonstracije. Zato što je Istanbulska konvencija žig zvijeri, zloduha", započeo je svoje obraćanje.



"O kakvom se žigu radi? To u Svetom pismu Otkrivenje kaže: To je broj zvijeri, broj jednog čovjeka, a broj mu je 666. Dakle, tri šestice. Šesta božja zapovijed 'Ne sagriješi bludno'. Dakle, blud kao takav u normalnom odnosu muškarca i žene, homoseksualnost i lezbijstvo kao druga šestica i treća, najogavnija, pedofilija.



Sve troje sadrži Istanbulska konvencija. I svaki onaj koji na bilo koji način prihvati Istanbulsku konvenciju, bilo da je podrži svojim glasom, bilo da je kao čovjek prihvaća, on prima na se žig. Svaki koji primi taj žig, on se stavlja protiv jaganjca i vojske njegove. Protiv Isusa Krista", naučava fratar.





"Sad znate zašto idete, svrstavate se u boj na Gospodnju stranu. I upamtite, bez obzira što neka država ratificira to, prihvati taj zakon, za vjernika on ne vrijedi. Kao u komunizmu, kad su donijeli zakon da nema Boga, za vjernika to nije vrijedilo. Tako i ovdje. I nemojte se osvrćati na one koji vam kažu da su vođe, a nemaju snage Duha Svetoga da jasno prozbore i ovome se zlu odupru.Zato je Bog izabrao vas. Neka vas blagoslovi, neka vas štiti, neka vas osnaži. I nikad ne zaboravite, Gospodnja je zadnja, ovo su zadnji okršaji protiv demona. Ne dajte žigu njegovom na sebe. Ni bludništvu, ni homoseksualstvu, ni lezbijstvu, a pogotovo ne pedofiliji.Bog nek vas blagoslovi i čuva, Otac, Sin i Duh Sveti, amen", završio je svoje obraćanje fra Bože Radoš.Radoš i ostali neposlušnici nisu htjeli predati nekoliko župa na upravljanje mostarsko-duvanjskom biskupu Ratku Periću te su suspendirani. Radi se o prastarom dogovoru iz 1899. godine, u kojemu je mostarski biskup Buconjić po vatikanskoj zapovijedi trebao predati nekoliko hercegovačkih župa biskupijskom kleru. Još uvijek nisu došli do rješenja, a biskup Perić naumio je srediti stvar. Neki franjevci su mu otkazali poslušnost, a zauzvrat su dobili zabrane obavljanja pastoralnih dužnosti.Fra Bože je među njima.