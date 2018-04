FESTIVALI SE KARAJU Omiš ostao bez Guitar Festa, a klapama ide gotovo milijun kuna

Screenshot: YouTube



NA OMIŠKOJ kulturnoj sceni posljednjih dana vodi se mali kulturni rat.



Dalmatinski gradić postao je poprište sukoba između tradicionalnog kulturnog izričaja i alternativnog glazbenog okupljanja. Naime, u Omišu su se donedavno održavala dva relativno poznata festivala - Festival dalmatinskih klapa i Omiš Guitar Fest, ali od prošle godine održava se samo jedan.



Festival klape i ove godine će biti izdašno stimuliran od strane Grada, dok festivala gitare, koji je proteklih godina primao deset puta manje sredstava, a istovremeno privlačio više ljudi, uopće neće ni biti.



Festival dalmatinskih klapa Omiš, u Hrvatskoj naširoko prepoznata i cijenjena glazbena manifestacija jedan je od sinonima omiškog kulturnog života. Preko pedeset godina, još od 1967., održavaju se koncerti dalmatinske klape, a tih nekoliko sezonskih tjedana, a cappella pjevanje odjekuje Omišom. Deseci muških i ženskih pjevačkih skupina izmjenjuju se na pozornici, a Grad ovo kulturno događanje izdašno podupire milijunskim godišnjim iznosima.



Munjeviti rast gitarskog festivala



S druge strane, posljednjih osam godina, na omiškoj glazbenoj sceni nametnuo se još jedan festival. Kako piše u njihovoj biografiji, Omiš Guitar Fest utemeljen je 2010. s ciljem promocije gitare kao glazbenog instrumenta, ostvarivanja izvrsnosti, vrednovanja obrazovanja te da postane mjesto koje će u travnju okupiti najbolje svjetske gitariste i ljubitelje gitare koji će uživati u njihovim izvedbama i predavanjima. Festival je jedinstven po tome što objedinjuje električnu, akustičnu i klasičnu gitaru.



Neno Munitić, idejni organizator ovog projekta, zaslužan je za munjeviti rast Omiš Guitar festa. U posljednjih nekoliko godina praktički je stvorio predsezonu u Omišu, dovodeći utjecajne glazbenike iz cijelog svijeta, kao i brojne poklonike koji od prvog dana održavanja festivala pune koncerte i radionice.



Festivalske strasti se ne smiruju



Međutim, Omiš Guitar Fest se, za razliku od Festivala klapa, ne financira milijunskim iznosima, već gotovo deset puta manjim gradskim donacijama, a zauzvrat, ako je suditi po broju prodanih karata, privlači više posjetitelja. Kad tome nadodate frustraciju Munitića administracijom i neslaganjem s bivšom i aktualnom vlašću, dobijete sadašnji rezultat na omiškoj sceni: Nema više Omiš Guitar Festa.



Naravno, od kulturne manifestacije se ne očekuje da bude profitabilna, kao što nitko ni ne ulazi u kulturnu vrijednost dalmatinske klapske pjesme. Međutim, ipak je vidljiv nesrazmjer između raspodjele sredstava i broja posjetitelja i entuzijasta.



Neno Munitić, koji je na svoj mali festival uspio dovući svjetski priznata imena u Omiš, nije uspio proći na natječaju za ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa. Iznerviran papirologijom, knjigovodstvom, formularima, zakulisnim dogovorima i, kako sam kaže, nekvalitetnom gradskom upravom, Munitić je ugasio svoj festival. Međutim, strasti se nisu smirile te je pitanje pravednog, odnosno nepravednog odnosa raspodjele proračunskog novca između Festivala klape i Omiš Guitar Festa i danas itekako aktualno na omiškim ulicama i društvenim mrežama.







"Jedan od najvećih europskih festivala gitare"



Razgovarali smo s Nenom Munitićem, a on nam je pokušao objasniti festivalsku situaciju u Omišu, kao i razloge svoje frustracije.



"Omiš Guitar Fest je narastao i prerastao neke gradske okvire. Postao je jedan od najvećih europskih festivala gitare. Sigurno u jugoistočnoj Europu nije bio masovniji i posjećeniji festival s kvalitetnim programom", objašnjava nam Munitić.



"Dogodila se situacija da je prije dvije godine došlo do natječaja za ravnatelja Festivala klapa. Odlučio sam se prijaviti jer sam dokazao svoje menadžerske sposobnosti i tu je zapelo. Priznat sam pedagog, član sam ocjenjivačkih sudova, predajem po cijeloj Europi, ali nisam bio član nijedne stranke. I oni sve to znaju. Kad sam se prijavio, doveo sam ih u neugodu jer sam bio daleko najbolji kandidat s najvišim stupnjem stručne spreme, s najboljim rezultatima i s najboljim organizacijskim sposobnostima. Međutim, oni su imali svog igrača kojeg su morali zaposliti - Miju Stanića, aktualnog ravnatelja festivala, inače mog bivšeg đaka", priča nam Neno.



Povlačenje iz utrke



"U svakom slučaju, doznao sam cijelu priču prije nekoliko mjeseci. Pristupila su mi dvojica iz izbornog povjerenstva koji su mi rekli da su bili za mene, ali da su im došli ljudi iz Grada koji su im rekli da će meni dignuti financijska sredstva s 30 tisuća na 100 tisuća kuna za Guitar Fest, a zauzvrat ću se ja povući iz utrke za ravnatelja Festivala klape. Rekli su im da sam se ja povukao iz utrke, a da su oni meni zauzvrat podigli sredstva za Guitar Fest", rekao nam je.



"To je apsolutna i notorna laž. Nisam imao pojma o tome, a oni su trebali glas od člana izbornog povjerenstva kako bi izabrali svog kandidata. Možete misliti kako sam se osjećao kad sam to doznao. Ostao sam šokiran jer ispada da su oni meni uskratili potporu, a dali je Staniću samo zato jer je rečeno da će Grad podržati Guitar Fest ako se izabere Stanića. Grad je praktički trgovao novcem građana da bi mogao zaposliti svog kandidata na mjesto ravnatelja", kaže Munitić.



"Digli su proračunska sredstva za Guitar Fest s 30 tisuća kuna na 100 tisuća kuna i ispričali okolo da su to napravili kako bih se povukao iz utrke za ravnatelja Festivala klape", dodaje.



Bušenje administracijom



Ispričao nam je i kako se razvijala situacija u Gradu.



"Prije 8 godina počeo je Omiš Guitar Fest i krenuo je skromno s mizernom potporom HDZ-a koji je tada bio na vlasti. Kad se promijenila vlast, do tad sam već dobio plaketu Grada Omiša i brojna druga priznanja. Napravili smo divan festival. Kad sam se prijavio na natječaj, nisu me očekivali. Imali su svog uhljeba kojeg su morali uhljebiti", kaže Munitić.



"Prve godine su nam dali oko 5 tisuća kuna, nakon toga oko 20 tisuća. Potpora je zapravo bila simbolična, ako uzmemo u obzir koliko smo doprinijeli Gradu u predsezoni. Dolazili su nam gosti od Japana do Meksika, a sufinancirali smo se s 30 posto maksimalnog budžeta od Grada. Festival bi trajao pet dana, a svake godine je dolazilo preko 200 gitarista natjecatelja. Dakle, samo onih koji su se došli natjecati. Međutim, festival nije bio samo natjecanje. Tu su bila i predavanja, gdje je bilo još najmanje 200 ljudi koji su dolazili na radionice, a uz sve to su bili gosti i publika koji su dolazili na koncerte koji su se održavali svaku večer. Imali smo dvoranu od samo 250 sjedećih mjesta koja je svih pet dana bila puna. Ove godine trebali smo iz Amerike dovesti Manuela Barrueca, jednog od najvećih gitarističkih imena 21. stoljeća, ali Grad je odlučio da nas neće podržati u tome. Povukli smo se i odlučili zatvoriti festival. Mislimo da smo jako puno dali Gradu, u odnosu na ono koliko je Grad nas popratio. Svake godine su nas bušili sa sve više i više administracije", rekao je Neno.



"Super sposobni uhljeb"



"Super sposobni uhljeb iz Festivala klape uspio je napraviti 300 tisuća kuna duga samo ove godine. Rebalansom proračuna su mu dodali još tajnicu pa sad ima dvije tajnice. Za ovu godinu, 2018., još više su mu digli proračun. Oni vam uglavnom 80 posto karata podijele sponzorima, ništa ne prodaju. Možete pogledati snimku finala ženskih klapa, vidjet ćete da je sve poluprazno", kaže nam Munitić.







Cijena karata?



Zanimala nas je cijena karata za Guitar fest.





"Karta za Omiš Guitar Fest, za onaj udarni termin u 20 sati navečer, koštala je 100 kuna svih 8 godina. Također, imali smo i kotizacije za natjecatelje, za slušatelje. Cijeli paket od pet dana koštao je 200 kuna svih 8 godina. Sve to piše na našim stranicama, sve je transparentno. Imali smo potporu od velikih svjetskih proizvođača žica i gitarističke opreme i prvi put smo uspjeli napraviti da najveći rivali - Savarez iz Francuske i D' Addario iz Amerike, sponzoriraju jedan festival", objasnio nam je."Ali sad je ugašen, vlast masovno zapošljava ljude pa nema novca za projekte. Iskreno, Festival klapa ima manje koncerata godišnje, s dvije tajnice i ravnateljem na plaći, nego što smo mi imali u pet dana. Oni 12 mjeseci primaju plaću, naravno da nemaju onda novac za projekte", ispričao je Neno Munitić u razgovoru za Index.Poslali smo upit Festivalu dalmatinskih klapa, kao i Gradu Omišu. Zanimalo nas je koliko novca namjeravaju izdvojiti iz proračuna za ovogodišnji festival te koliko su izdvojili u posljednje tri godine. Također, upitali smo ih koliko ulaznica su prodali u posljednje tri godine te kolika je bila njihova cijena."Što se tiče broja prodanih ulaznica u 2015. godini podatke o tome, nažalost, nemam. Naime, to je razdoblje prije moga preuzimanja funkcije ravnatelja Ustanove te nisam upoznat niti sam uspio doznati tražene podatke. Evidencija vjerojatno nije ni vođena. U 2016. kao i 2017. godini prodan je sličan broj ulaznica. On je za svaku godinu nešto iznad 1000 ulaznica uz napomenu da je obje ove godine na jedan koncert ulaz bio slobodan te da nas je obje godine nevrijeme prisililo da po jednu natjecateljsku večer preselimo u zatvoreni prostor malog kapaciteta.Pojedinačne cijene ulaznica za Festivalske događanja u Omišu u navedenim godinama kretale su se od 50,00 kn do 100,00 kn, ovisno o koncertu i poziciji u gledalištu. Također, ulaznice su se prodavale i u povoljnijim paketima za više večeri", odgovorio nam je Mijo Stanić, aktualni ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa.Što se tiče proračunskih sredstava, pojasnio nam je brojne projekte i dostignuća koja je festival ostvario u posljednje vrijeme, uključujući razne koncerte, stručni skup i radionicu za voditelje i pjevače, stalni izložbeni postav, suvenirnicu, promociju monografije, uređivanje arhivske građe, glazbeno-dokumentarni serijal od 7 nastavaka te digitalizaciju kompletne notne i audio građe festivala.Proračunska sredstva koja im je Grad osiguravao iznosili su: 750 tisuća kuna u 2015. godini, 1,274.434,39 kuna u 2016. godini (obilježavanje jubilarnog 50. Festivala i sanacija dugovanja iz prethodnog razdoblja), 900.110,61 kuna u 2017. godini te 900 tisuća kuna u 2018. godini.Međutim, iznosi koje smo dobili od Grada Omiša razlikuju se od onih koje nam je dostavio ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa.Naime, Grad Omiš kaže da su u 2015. godini izdvojili 934.936,70 kuna, u 2016. godini 1.250.068,16 kuna te u 2017. godini 1.061.659,47 kuna. Što se tiče 2018. godine, iznosi se poklapaju.Grad smo upitali istu stvar, ovaj put za Omiš Guitar Fest.U posljednjih nekoliko godina, Grad je za Guitar Fest u 2013. izdvojio 32 tisuće kuna, u 2014. 42 tisuće kuna, u 2015. godini izdvojio je 50 tisuća kuna, dok je u 2016. i 2017. godini izdvojio 100 tisuća kuna.Napominju kako su od 2014. do 2017. godine značajno povećavali sredstva te da je Guitar Fest financirala i Turistička zajednica i to kako slijedi: u 2013. s 5 tisuća kuna, u 2014. sa 7 tisuća kuna, u 2015. s 20 tisuća, dok su u 2016. i 2017. godini financirali Guitar Fest s 25 tisuća kuna.

"Munitić radi dobar posao"



Razgovarali smo s bivšim omiškim vijećnikom Miljenkom Vukasovićem. On je jedan od onih članova izbornog povjerenstva koje Munitić navodi u priči o povećanju sredstava za Omiš Guitar Fest kako bi se povukao iz utrke za ravnatelja Festivala klapa.



"Munitić se cijeli daje. I on i cijela obitelj. I to treba pratiti. Bivši gradonačelnik Ivan Kovačić mi je tada rekao kako Munitić radi dobar posao i da mu treba dati 140, 150 tisuća kuna, tako mi je kazao. To nije bio formalni razgovor, ali to je bila njihova tadašnja projekcija, odnosno vizija", rekao nam je Vukasović.



"Guitar Fest je nastao iz ničega, iz entuzijazma jednog čovjeka. Ali to se ipak ne može uspoređivati s Festivalom klapa u Omišu jer dalmatinska klapska pjesma je svjetska vrijednost u ovom gradu, zaštićena UNESCO-m. Festivalu klapa je organizator Grad Omiš i gradonačelnik je samom svojom pozicijom predsjednik festivalskog vijeća", pojašnjava.



"Ipak, slažem se da se Omiš Guitar Fest digao na visoku razinu i prava je šteta što se nije uspjelo održati i ovu, osmu godinu. Od prvog dana to je bila stvarno dodana vrijednost na kulturnu sliku ovog grada.







Deset puta manje sredstava



"Festival klapa Grad dotira s oko milijun kuna i to nije nešto što se može komercijalno naplatiti, u kulturi je takva situacija. Ukupan proračun festivala je oko milijun i pol kuna, a Grad pokriva oko dvije trećine. Ostalo se namakne od sponzora", dodaje Vukasović.



Upitali smo ga kako je moguće da Guitar Fest ima veću posjetu od Festivala klapa u godini dana, a financiran je desetinom iznosa koju prima Festival klape.



"Istina, dobivaju deset puta više novca, ali to je institucija koja je stara više od pedeset godina. Ne može se s omiškim Festivalom uspoređivati ništa, ne može se Guitar Fest usporediti s Festivalom klape. Ali, Guitar Fest je svejedno došao do fantastičnog nivoa u ovih osam godina. Poznavajući Munitića, on bi to dignuo na još višu razinu. U našoj regiji je stvorio jedan od najjačih festivala gitare, amplituda kojom je stvarao bila je zbilja obećavajuća", smatra bivši vijećnik.



"Trebalo se sjesti i morali se naći zajednički jezik. Ne znam zašto je otišlo toliko daleko, čak bih pokušao smanjiti tenzije da se Guitar Fest pokuša održati sljedeće godine. Mislim da to treba biti u fokusu, da se festival pokuša nastaviti sa stankom od jedne godine. Turistička zajednica i Grad bi morali uletjeti s većim iznosom. Festivalom je počinjala sezona u Omišu, Guitar Fest je bio referentna točka gdje su restorani počinjali raditi. Žao mi je, mislim da Grad trpi štetu", ispričao nam je Miljenko Vukasović.

Institucija i tragedija



Aktualni gradski vijećnik Ivan Puljiz slaže se s Vukasovićem.



"Festival klapa i Guitar Fest se ne uspoređuju. Festival klapa je tu pedeset godina i cijela Hrvatska zna za njega, u njemu nije ništa sporno. Nije mi ni sporno što su izabrali svog čovjeka, iako smatram da bi Munitić tu bio puno bolji jer je dokazao svoje menadžerske sposobnosti. Volio bih da se Guitar Fest vrati u 2019. godini", smatra on.



"Kao vijećnik u Gradskom vijeću sam se više puta zalagao za Guitar Fest i žao mi je da je situacija ovakva. Nemam direktnu vezu s ni jednim ni drugim festivalom, ali ovo vam govorim kao Omišanin. Festival klapa je institucija, ali tragedija je da nema Omiš Guitar Festa i volontera koji ga je doveo na ovu razinu", ispričao je Ivan Puljiz u razgovoru za Index.