Film na koji je država spiskala gotovo 4 milijuna vaših kuna pogledalo je 85 ljudi

Foto:HAVC/Isječak iz filma Mrtve ribe



FILM Mrtve ribe redatelja Kristijana Milića pogledalo je 85 ljudi.



Film je financirao Hrvatski audiovizualni centar, dodijelivši mu 3.900.000 (tri milijuna devetsto tisuća) kuna poreznih obveznika.



Kako je Indexu odgovorio Continental film, distributer Mrtvih riba, film se u hrvatskim kinima prikazivao 23 dana, i to u periodu od 21.12.2017. do 13.1.2018. godine. Mogli ste ga pogledati u deset kinodvorana, raspoređenih u osam gradova.



Gotovo 46 tisuća kuna po gledatelju



U ta 23 dana, u Hrvatskoj je za taj film sveukupno prodano 85 ulaznica, čija je prosječna cijena iznosila 22,68 kn.



Mrtve ribe su u konačnici skinute s kino repertoara zbog slabe gledanosti.



Film koji su porezni obveznici platili tri milijuna i devetsto tisuća kuna pogledalo je sveukupno 85 ljudi. Ako je cijena ulaznice iznosila 22,68 kn, jednostavnom matematikom možemo izračunati da je film kojemu su dodijeljena gotovo četiri milijuna kuna od prodaje ulaznica zaradio 1927 kuna i 80 lipa.



Ili još jednostavnije, porezni obveznici platili su 45.882,35 kn (četrdeset pet tisuća osamsto osamdeset dvije kune i 35 lipa) po gledatelju koji je pogledao Mrtve ribe.



Propao i u BiH



Produkciju ovog filma potpomogli su još hrvatski Eurofilm, Kazališno-filmska udruga Oktavijan iz BiH te Fond za kinematografiju Sarajevo.



U Bosni i Hercegovini film je također skinut zbog slabe gledanosti. Prikazivao se u kinima u periodu od 21.12. do 27.12.2017. godine, i to u dvije kinodvorane u dva grada. U BiH su ukupno prodane 44 ulaznice, a prosječna cijena ulaznice iznosila je 5,31 BAM (20,14 kn).



Ne ulazeći u kvalitetu ovog filma, ostaje pitanje koliko odgovorno i kome Hrvatski audiovizualni centar dodjeljuje milijune kuna poreznih obveznika.



Na što sve odlazi vaš novac?



HAVC je još 2011. godine dodijelio sredstva filmu koji se prvotno zvao Mrtve ribe plivaju na leđima na "javnom pozivu za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnog stvaralaštva". Uz Milićev film, te godine dodijeljena su "sredstava za poticanje audiovizualnog stvaralaštva" sljedećim dugometražnim filmovima: 2 i 2' (2 milijuna i 700 tisuća kuna), Čudo u Poskokovoj dragi (4 milijuna i 200 tisuća kuna), Kauboji (2 milijuna i 800 tisuća kuna), Kosac (4 milijuna i 200 tisuća kuna), Srce mesara (4 milijuna i sto tisuća kuna) te Zagonetni dječak (3 milijuna i 900 tisuća kuna).Sveukupno, samo u 2011. godini za dugometražne igrane filmove porezni obveznici izdvojili su 25 milijuna i 800 tisuća kuna a da ih o tome nitko nije ništa pitao.Ovo su iznosi samo za 2011. godinu i samo za dugometražne igrane filmove. Tu su još dugometražni dokumentarni filmovi, na koje je 2011. godine izdvojeno 2 milijuna i 140 tisuća kuna, kratkometražni dokumentarni filmovi na koje je izdvojeno 880 tisuća kuna, kratkometražni igrani filmovi kojima je dodijeljen milijun i 480 tisuća kuna, eksperimentalni filmovi koji su dobili milijun i 810 tisuća kuna te animirani filmovi na koje je izdvojeno 2 milijuna, 914 tisuća i 750 kuna. Sveukupno, samo u 2011. godini HAVC je dodijelio 35 milijuna, 24 tisuće i 750 kuna.Pogledamo li unatrag deset godina, od 2008. godine, HAVC je "audiovizualnom stvaralaštvu" dodijelio 331 milijun, 409 tisuća i 874 kune.2008. - 35.896.000 kn2009. - 40.766.554 kn2010. - 36.502.283 kn2011. - 35.024.750 kn2012. - 21.861.857 kn2013. - 32.523.409 kn2014. - 40.314.824 kn2015. - 48.852.097 kn2016. - 25.478.100 kn2017. - 14.190.000 knI to sve iz džepova poreznih obveznika.Ukupan popis "audiovizualnog stvaralaštva" kojemu su iz vaših džepova dodijeljena sredstva možete pogledati ovdje.