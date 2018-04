Fina: Predstečajnu nagodbu dosad sklopilo 3135 tvrtki, najviše trgovci i građevinari

Foto: Pixsell/Zeljko Lukunic

POKRETANJE postupka predstečajne nagodbe od listopada 2012. godine zatražilo je 8959 tvrtki i obrta od čega je 3135 sklopilo nagodbu pred nadležnim trgovačkim sudom, pokazuju najnoviji podaci Financijske agencije (Fine).



Prema zbirnim podacima Fine koji se odnose na razdoblje od stupanja na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 1. listopada 2012. do petka 27. travnja ove godine, prijedloge za pokretanje postupka predstečajne nagodbe predalo je ukupno 8959 tvrtki i obrta sa 66.761 zaposlenim, a prijavili su ukupno 82,4 milijarde kuna obveza.



Najviše trgovci i građevinari



Od tvrtki koje su zatražile predstečaj, 7843 to je učinilo zbog nepodmirenih obveza u iznosu manjem od deset milijuna kuna, dok je zbog obveza većih od tog iznosa predstečaj zatražilo 1116 tvrtki. Obveze dužnika do deset milijuna kuna ukupno iznose 8,43 milijarde kuna, dok se 74 milijarde kuna odnosi na dužnike koji pojedinačno duguju više od deset milijuna kuna.



Finini podaci pokazuju i da je predstečaj zatražilo najviše trgovaca i građevinara.



Naime, postupak je pokrenulo 2049, ili 23 posto ukupnog broja, tvrtki iz djelatnosti trgovine na veliko i malo; popravaka motornih vozila i motocikala, s 9553 zaposlena, i to zbog nenamirenih 13,5 milijardi kuna dugovanja.





Najveći iznos dugovanja, veći od 20,8 milijardi kuna, prijavile su, pak, tvrtke iz djelatnosti građevinarstva, i to njih 1483, ili 16,5 posto ukupnog broja, s 13.186 zaposlenih, stoji u izvješću Fine.Predstečaj je zatražilo i 1275 tvrtki iz prerađivačke industrije s 22.809 zaposlenih i 16,5 milijardi kuna prijavljenih nepodmirenih obveza, kao i 874 tvrtke koje se bave ugostiteljstvom i turizmom, koji su u trenutku pokretanja postupka imali 4519 zaposlenih, a nisu mogli podmiriti više od 7,6 milijardi kuna obveza.Promatra li se teritorijalno, najviše je tvrtki koje su zatražile predstečaj iz grada Zagreba - njih 2473 ili 27,6 posto ukupnog broja, a slijede tvrtke sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 881, Primorsko-goranskoj, 645, te Zagrebačkoj županiji, 592. Najmanje ih je, pak, s područja Ličko-senjske županije, samo 51.Od ukupnog broja tvrtki koje su ušle u postupak predstečaja kod njih 35,94 posto ili 3220 postupak je došao do faze prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja ili samog sklapanja nagodbe.Riječ je o tvrtkama koje ukupno duguju nešto više od 51 milijardu kuna i imaju više od 44 tisuće zaposlenih.Konkretno, nagodbu je sklopilo 3135 tvrtki ili 35 posto onih koji su započeli postupak, a najveći broj nagodbi sklopljen je pred trgovačkim sudovima u Zagrebu, 1012, i Osijeku, 558.