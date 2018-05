Finska nudi besplatni online tečaj umjetne inteligencije svima na svijetu

Foto: 123rf

SVEUČILIŠTE u Helsinkiju i tvrtka Reaktor izjavili su da žele Finsku učiniti najobrazovanijom zemljom svijeta u području umjetne inteligencije.

Akademski i poslovni partneri stoga su pokrenuli online tečaj umjetne inteligencije, besplatan i otvoren za sve na svijetu. Sveučilište u Helsinkiju izjavilo je kako se nada da će 1 posto finskog stanovništva, odnosno oko 54.000 ljudi, pohađati tečaj ove godine. Do sada se prijavilo 24 000 stanovnika.

