FOTO Britanski akrobatski letači posjetili naša Krila Oluje, letjeli su iznad Zemunika

Foto: Pixsell/Dino Stanin

AKROBATSKA grupa RAF (Royal Air Force) "Red Arrows" iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske sletjela je s 10 britanskih aviona BAE HAWK T-1 u vojarnu Pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku u dvodnevni posjet akrobatskoj grupi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) Krila Oluje.



Iz Ministarstva obrane poručuju kako je ovo njihov drugi dolazak u bazu Zemunik čime se potvrđuje vrlo uspješna suradnja i prijateljstvo ovih akrobatskih grupa koje se razvilo još od prvih zajedničkih nastupa na velikim međunarodnim zrakoplovnim manifestacijama.



"Red Arrowsi" u Zemuniku ostaju do nedjelje 22. travnja 2018., a nakon toga nastavljaju svoj put prema prema bazi Tanagra u Grčkoj gdje tradicionalno izvode završne pripreme za sezonu nastupa u 2018. godini.







Jedan od najboljih akrobatskih timova na svijetu



Prilikom dolaska u bazu Zemunik "Red Arrows" su izveli pozdravni razlaz formacije nakon čega je uslijedio susret i razgovori članova dvaju nacionalnih akrobatskih grupa.



U Zemuniku su ih dočekali, uz zapovjednika 93. zrakoplovne baze pukovnika Maria Plešu, pilota i vođu Krila Oluje satnika Darka Belančića te savjetnika grupe pukovnika Damira Barišića i veleposlanik Ujedinjene Kraljevine Andrew Stuart Dalgleish i britanski vojni izaslanik u RH pukovnik John Anthony Carswell Kelly.



Britanski veleposlanik Andrew Stuart Dalgleish rekao je kako Ujedinjeno Kraljevstvo ima jedan od najboljih akrobatskih timova u svijetu. "Jako smo ponosni na njih, a posebno ove godine kada slavimo 100 godina postojanja RAF-a, prvog nezavisnog nacionalnog ratnog zrakoplovstva na svijetu. Tu obljetnicu slavimo upravo u travnju, tako da činjenica da nam se tim priključio na proslavi ovdje u Zadru za mene je predivna", poručio je Dalgleish. Također je napomenuo i kako dolazak RAF-a u Zadar svjedoči o uskoj obrambenoj suradnji Hrvatske i UK.



Vođa akrobatske grupe "Red Arrows" bojnik Martin Pert kojem je ovo prva sezona u ulozi vođe tima izrazio je zadovoljstvo što su i ove godine u bazi Zemunik. “Let je bio predivan. Imali smo prigodu letjeti iznad obale i starog grada. Bili su prekrasni uvjeti za vidjeti grad Zadar. Ova zračna baza ima idealne uvjete za naše slijetanje, dugačku pistu i danas malo prometa. Lijepo je ponovno biti s našim prijateljima, ovdje smo drugi put u dvije godine. Ovo je prigoda da razgovaramo i razmijenimo iskustva te učimo kako naše misije učiniti još boljim. Ove godine ne možemo u Zadru prirediti naš puni letački program, jer smo još u ranoj fazi uvježbavanja, ali voljeli bismo to učiniti u godinama koje dolaze", istaknuo je bojnik Pert.Satnik Darko Belančić, vođa Krila Oluje kazao je kako će kroz dva dana boravka u bazi Zemunik "Red Arrowsi" imati priliku posjetiti i upoznati Grad Zadar ne samo iz zraka, a počašćeni su što drugu godinu zaredom ugošćuju jednu od najpoznatijih svjetskih akrobatskih grupa. "Radujemo se skorom početku nastupa u sezoni 2018. Obje su grupe u pripremama, razgovarat ćemo o izvedbama i kalendaru nastupa te dodatno ojačati već izgrađene međusobne prijateljske odnose i suradnju", naglasio je satnik Belančić."Red Arrowsi" su osnovani 1965. godine i do sada su u 53 službene sezone nastupili preko 4800 puta u 57 zemalja svijeta. Na godišnjoj razini prime i do 400 zahtjeva za svoje nastupe, a u prosjeku godišnje imaju preko 60 nastupa (punih programa ili preleta). Rekordni broj nastupa ostvarili su 1995. godine, njih čak 136. Puni program nastupa sadrži oko 25 manevara i traje oko 25 minuta. "Red Arrows" su prepoznatljivi i poznati po svojim dinamičnim i atraktivnim manevrima popraćenima bojama zastave UK. U svom sastavu eskadrila "Red Arrows" ima oko 120 pripadnika, a nastupe izvodi devet pilota koji lete na britanskom avionu BAE HAWK T-1 kojeg koriste još od 1979. godine.Krila Oluje i "Red Arrows" prvi zajednički nastup na nekom međunarodnom aeromitingu imali su prigodom obilježavanja 50-obljetnice "Frecce Tricolori", 2010. godine u Udinama/Italija, a zadnji susret bio je 2015. na "Royal International Air Tattoo" u bazi RAF Fairford kada su Krila Oluje osvojila nagradu za sveukupno najbolji nastup na tom najprestižnijem svjetskom vojnom aeromitingu.