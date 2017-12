FOTO HDZ-ov načelnik Škabrnje karta u lokalnoj krčmi tijekom radnog vremena

Foto: Čitatelj Indexa

"JA se zakona ne držim slijepo", rekao je HDZ-ov načelnik Škabrnje Nediljko Bubnjar kad su ga suočili s nalazima revizije u kojima jasno piše kako su on i njegova zamjenica ilegalno uzeli više od 790 tisuća kuna s računa općine.



"Pribjegao sam malo improvizaciji, bio sam svjestan da su to nekakve nepravilnosti. Ponovno bih jednako postupio jer sam tim novcem pomagao općini", dodao je.



>> Mislite da porezima plaćate vrtiće i škole? Uhljeb iz Škabrnje dokazuje koliko ste u krivu



Niz nepravilnosti



Osim toga, otkriven je i niz drugih nepravilnosti. Iz blagajne ove siromašne općine isplaćene su , naknade troškova sa službenih putovanja u iznosu većem od 17 tisuća kuna, bez vjerodostojne dokumentacije. Rashodi za reprezentaciju, odnosno za hranu, piće i catering, iznose više od 78 tisuća kuna. Nadalje, na telefoniju su potrošili gotovo 50 tisuća kuna. Od toga više od 40 tisuća otpada na mobitele. Načelnik Bubnjar, naime, koristi dva mobitela.



Općina Škabrnja, osim svega navedenog, za školstvo je izdvojila 345 kuna, dok je lokalni Nogometni klub Škabrnja dobio više od 183 tisuće kuna. Načelnik je pravdao ove troškove za nogometni klub ambicijom za ulazak u treću Hrvatsku nogometnu ligu.



Nisu dali ni kune Hrvatskom crvenom križu ni Gorskoj službi spašavanja, iako su proračunom planirana sredstva u iznosu od 5 tisuća kuna. Inače, općina Škabrnja je od početka 2016. ovršena u iznosu od 800 tisuća kuna te radi s puno poteškoća i problema. Nisu u mogućnosti redovito plaćati vodu, struju, telefon i obveze prema dječjem vrtiću.



Kartanje za vrijeme radnog vremena



Sve ovo, kako se čini, ne uznemiruje Nediljka Bubnjara. Šef siromašne općine za vrijeme radnog vremena, u radnom danu, u lokalnoj krčmi - karta. Čitatelj nam je poslao fotografiju snimljenu danas u 13 sati i 11 minuta na kojoj se vidi kako načelnik (onaj s desne strane) karta u lokalnom kafiću tijekom radnog vremena.







24-satno radno vrijeme



Pokušali smo kontaktirati Nediljka na jedan od njegovih mobitela, ali se nije javljao. Nazvali smo općinu i upitali ih koje je radno vrijeme načelnika Bubnjara.



"Načelnici imaju 24-satno radno vrijeme", glasio je diplomatski odgovor službenice.



Upitali smo ju je li načelnik možda u svom uredu?



"Trenutno nije, ali je negdje tu blizu s komunalcima", rekla nam je.



Pogledajte opet gornju fotografiju.



Zamjenica u Irskoj



Službenica nas je upitala imamo li pravi broj mobitela. Nakon kratke provjere, ispostavilo se da imamo pravi broj, ali je načelnik, kako se čini, nedostupan.



S obzirom na to da je načelnik nedostupan, zanimalo nas je gdje je njegova zamjenica Kristina Erlić. Ona ista s kojom je podigao gotovo 800 tisuća kuna s računa općine.



"Nije ovdje."



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zanimalo nas je gdje je."Trenutno je u Irskoj, kod muža u posjeti", obavijestila nas je ljubazna službenica.Dakle, načelnik karta s "komunalcima", a zamjenica načelnika je u Irskoj. Koliko dugo je već u posjeti?"Ne bih znala kad je točno išla. Eto", odgovara zaposlenica općine.Pokušali smo s pitanjem je li prošlo više od tjedan dana od njenog odlaska."Pa, ne znam je li više od tjedan dana. Možda i jest, nešto više od tjedan. Mislim da jest, da. Otišla je vjerojatno za blagdane", informirala nas je.Nedugo nakon razgovora sa službenicom, javio se i sam načelnik.Upitali smo ga je li bio na sastanku s komunalcima oko 13 sati."Bio sam u nekom društvu, da", odgovorio nam je.Zanimalo nas je, je li to bio poslovni sastanak?"A što vas to zanima s kim sam bio na sastanku, bog te mazo?" glasio je odgovor načelnika."Nije bio poslovni sastanak, bilo je druženje", odgovara nam nakon ponovnog upita radi li se o poslovnom sastanku usred radnog vremena."Kakvo radno vrijeme, vi znate kakvo radno vrijeme imaju načelnici? 24 sata. Mi nismo zaposlenici 8 sati, od 8 do 4. Imate pravilnik koji je propisao što to spada u obavezni rad izabranih dužnosnika i načelnika. Tu nema radnog vremena, nema godišnjeg, nema propisanog radnog vremena, to je 24 sata", odgovorio nam je načelnik Nediljko Bubnjar.Nediljku Bubnjaru ovo je inače treći uzastopni mandat na mjestu načelnika Škabrnje. Naime, ove godine nije došlo do ponavljanja izbora u ovoj općini, iako je Županijsko izborno povjerenstvo tražilo ponavljanje, i to zbog listića viška. Na spornom biračkom mjestu br. 01 u OŠ Vladimir Nazor glasovala je osoba koja nije upisana u popis birača, zbog čega je u glasačkoj kutiji pronađen jedan glasački listić više, u odnosu na broj evidentiranih birača koji su pristupili glasanju. Glasalo je 902 birača, a u kutiji su pronađena 903 listića.Međutim, Ustavni sud Republike Hrvatske usvojio je žalbu HDZ-ovog Bubnjara protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva, prema kojemu su se izbori trebali ponoviti na jednom biračkom mjestu zbog tog listića viška.Konačni rezultati ovogodišnjih izbora pokazuju da je od 1116 glasača, njih 574 svoj glas dalo Nediljku Bubnjaru i njegovoj zamjenici Kristini Erlić. Nevažećih listića bilo je 19.