FOTO Imigrantsku obitelj sa šestero djece potjerali iz Hrvatske, morali su spavati na otvorenom

UDRUGA Are You Syrious objavila je fotografiju imigrantske obitelji koja je pokušala zatražiti azil u Hrvatskoj. Kako navode, obitelj je pronađena u mjestu Apševci.



Policija udarila majku



"U petak, osmeročlana obitelj (uključujući i šestero djece, od koje je najmlađe imao samo jednu godinu), gurnuta je natrag u Srbiju. Čak i nakon što su i UNHCR i Hrvatski pravni centar obaviješteni o njihovoj namjeri za traženjem azila u Hrvatskoj.



Jedan član obitelji rekao je udruzi kako je policija udarila njegovu majku te kako su morali hodati 8 sati natrag.



Još gore od toga, djeca su bila prisiljena provesti noć vani jer je telefonska linija UNHCR-a otvorena tek od 8 i 30 ujutro, pa se nisu mogli prije toga pozabaviti slučajem", napisala je udruga Are You Syrious na svom Facebook profilu uz fotografiju obitelji koja leži na otvorenom.







Razgovarali smo s udrugom Are You Syrious."Tijekom 2017. imali smo slične situacije s UNHCR-om koji je imao mandat za osiguravanje pristupa međunarodnoj zaštiti za izbjeglice koje je žele zatražiti u RH. Krajem ove godine taj je mandat UNHCR prebacio na Hrvatski pravni centar, ali se očito situacija, u kojoj izbjeglice ovise o radnom vremenu organizacija, nije promjenila. Hoće li izbjeglice moći zatražiti azil onako kako je propisano zakonima RH na kraju se svodi na to jesu li došli od 8:30 do 17:00, i to samo radnim danom", kažu nam iz udruge."UNHCR Srbije je izvjestio da su u 2017. zabilježili 3000 nezakonitih protjerivanja iz RH kojima Hrvatska krši vlastite, srpske i međunarodne propise", dodaju."Također, s obzirom da redovito prikupljamo i analiziramo izvješća, kako neovisnih volonterskih grupa na srpsko-hrvatskoj granici, tako i od strane Liječnika bez granica Srbija (MSF Srbija) te UNHCR-a, ali Srbije, možemo potvrditi da se radi o sustavnoj praksi nezakonitih vraćanja od strane hrvatske policije koja se događa na cijelom teritoriju. U iskazima koje smo prikupili navode se i protjerivanja iz Zagreba, i to iz Prohvatilišta Porin te samog ureda/predvorja zgrade u kojemu se nalazi UNHCR", poručili su iz udruge Are You Syrious.Poslali smo upit policiji, kako bismo provjerili ove navode. Odgovore iz policije objavit ćemo čim stignu.