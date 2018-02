FOTO Indijci ismijavaju kanadskog premijera zbog "kičaste i iritantne" odjeće

Screenshot: Twitter

KANADSKI premijer Justin Trudeau ismijan je na društvenim mrežama zbog načina odijevanja za vrijeme posjeta Indiji. Trudeau je pokušao pratiti indijsku tradiciju noseći njihovu odjeću, no Indijci su u njegovom stilu vidjeli "kič, provokaciju i uvredu za domaćine".

Sve je kulminiralo pojavljivanjem Trudeaua na gala večeri u Bollywoodu u srijedu.

Tonight, we celebrated stronger ties & new co-production opportunities between Bollywood and the Canadian Film Industry. And who better to help than @iamsrk himself... Great to meet you! 🇮🇳🇨🇦 pic.twitter.com/1OcwsA9lMS — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20. veljače 2018.

Ministri, novinari i šira indijska javnost ismijavala ga je govoreći da je njegova odjeća "lažna i iritantna". Nakon što je primio obavijest o kritikama koje ga nisu štedjele, u četvrtak se pojavio u običajenom odijelu u posjeti najvećoj indijskoj džamiji Jama Masjid, piše Daily Mail.

"Indijci se ne oblače tako, čak ni u Bollywoodu"

Najveći kritičar, Omar Abdullah, bivši čelnik saveznih indijskih država Jammu i Kashmir, u srijedu je twittnuo kako je Trudeuovo 'dodvoravanje' otišlo predaleko. "Mi Indijci se ne odijevamo tako svaki dan, čak ni u Bollywoodu", napisao je.

Is it just me or is this choreographed cuteness all just a bit much now? Also FYI we Indians don’t dress like this every day sir, not even in Bollywood. pic.twitter.com/xqAqfPnRoZ — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) 21. veljače 2018.

Sličan tvit objavila je i Bhaavna Arora, poznata indijska spisateljica. Trudeauovu odjeću nazvala je, "u najmanju ruku, smiješnom". Osnivač indijskih novina ThePrint, Shekhar Gupta, ismijao je Trudeaua napisavši kako njegovo oblačenje djeluje kao da se u Indiji provodi predizborna kampanja.

"Odjevne kombinacije prenapadne čak i za Indijce"

Iako su indijski mediji u početku pohvalili njegov pokušaj da se kulturno uklopi u Indiju, opisujući njegovu odjeću 'sjajnom i svečanom', do srijede su se okrenuli kritiziranju nazvavši kreacije u kojima se iz dana u dan pojavljivao 'prenapadnim čak i za Indijce'.

Kap koja je prelila čašu kritičarima Trudeaovog oblačenja bio je njegov dolazak na gala večeru u Bollywood, kad je kanadski premijer došao u 'modnoj kreaciji' inspiriranoj samim Bollywoodom.

Dok su bolivudski glumci bili odjeveni uglavnom u svečana crna odjela i bijele košulje, Trudeau se odlučio za potpuni odmak u kojemu je odjenuo tradicionalnu indijsku odjeću u zlatnoj boji. Ne treba ni naglašavati koliko se isticao među ostalim prisutnima.

India to Justin Trudeau: Dude, stop trying so hard https://t.co/cpBTVzf8iM pic.twitter.com/AK46d5rr8i — Chicago Tribune (@chicagotribune) 24. veljače 2018.

India Today, nacionalni medij, nazvala je njegov odjevni izbor 'kičastim'. "Shvaćamo da Trudeau ne razumije indijski stil odijevanja, no za nekoga tko tvrdi kako voli nositi takvu odjeću očekuje se malo više stila", piše medij sugerirajući kako je Trudeaov slobodni stil nošenja indijske odjeće bio uvredljiv za sve prisutne na toj večeri.

Trudeaua napali i političari

Trudeau nije napadnut i ismijan samo zbog odjeće, njegov posjet Indiji bio je kritiziran i u političkim krugovima zbog prijašnje potpore pobunjenicima iz redova Sikha.

S cijelom obitelji Trudeau je u Indiji boravio osam dana i od posjete toj zemlji napravio je više obiteljski odmor nego službeni diplomatski posjet.